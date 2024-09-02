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Акционеры "Северстали" утвердили дивиденды по итогам второго квартала

Акционеры "Северстали" утвердили дивиденды по итогам второго квартала - 02.09.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Северстали" утвердили дивиденды по итогам второго квартала

Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию, сообщила компания. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T12:43+0300

2024-09-02T12:43+0300

2024-09-02T12:43+0300

экономика

северсталь

дивиденды

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам второго квартала 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию, сообщила компания. "По итогам ВОСА (внеочередное общее собрание акционеров - ред.) было принято решение выплатить дивиденды на одну обыкновенную именную акцию в размере 31 рубль 06 копеек по результатам за второй квартал 2024 года", - говорится в сообщении. Датой, на которую составляется список акционеров на получение дивидендных выплат, определено 10 сентября. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

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северсталь, дивиденды