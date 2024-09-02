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Эксперт объяснил, почему оппозиция обошла Шольца в Тюрингии и Саксонии - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, почему оппозиция обошла Шольца в Тюрингии и Саксонии
Эксперт объяснил, почему оппозиция обошла Шольца в Тюрингии и Саксонии - 02.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему оппозиция обошла Шольца в Тюрингии и Саксонии
Неутешительные для правящей коалиции ФРГ результаты выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии в Германии, где оппозиционные партии набрали большое... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T16:11+0300
2024-09-02T16:41+0300
политика
олаф шольц
выборы в германии
оппозиция
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Неутешительные для правящей коалиции ФРГ результаты выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии в Германии, где оппозиционные партии набрали большое число голосов, являются ожидаемыми, так как в стране и, в особенности, в восточных федеральных землях недовольны деятельностью канцлера Олафа Шольца, рассказал РИА Новости научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов. Ранее стало известно, что на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС) с 31,9% голосов, левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила 11,1%, а социал-демократическая партия Германии самого канцлера отличилась лишь 7,3% поддержки. Эксперт считает, что итоги выборов полностью оправдали те социальные исследования, которые проводились в регионах накануне."Ранее схожую тенденцию мы наблюдали на выборах Европарламент, где также, если смотреть результаты по Германии, оппозиционные партии значительно улучшили свои показатели", - подчеркнул эксперт. Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения правой партии "Альтернатива для Германии". Он также назвал результаты выборов "горькими".
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олаф шольц, выборы в германии, оппозиция
Политика, Олаф Шольц, выборы в Германии, Оппозиция
16:11 02.09.2024 (обновлено: 16:41 02.09.2024)
 
Эксперт объяснил, почему оппозиция обошла Шольца в Тюрингии и Саксонии

Соколов: результаты выборов в ФРГ были предсказуемыми, так как Шольцем недовольны

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Неутешительные для правящей коалиции ФРГ результаты выборов в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии в Германии, где оппозиционные партии набрали большое число голосов, являются ожидаемыми, так как в стране и, в особенности, в восточных федеральных землях недовольны деятельностью канцлера Олафа Шольца, рассказал РИА Новости научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований Артем Соколов.
Ранее стало известно, что на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС) с 31,9% голосов, левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила 11,1%, а социал-демократическая партия Германии самого канцлера отличилась лишь 7,3% поддержки.
Эксперт считает, что итоги выборов полностью оправдали те социальные исследования, которые проводились в регионах накануне.
"Ранее схожую тенденцию мы наблюдали на выборах Европарламент, где также, если смотреть результаты по Германии, оппозиционные партии значительно улучшили свои показатели", - подчеркнул эксперт.
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Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения правой партии "Альтернатива для Германии". Он также назвал результаты выборов "горькими".
 
ПолитикаОлаф Шольцвыборы в ГерманииОппозиция
 
 
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