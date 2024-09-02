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Десятки миллиардов рублей направят на изучение недр Сибири, заявил Патрушев
Десятки миллиардов рублей направят на изучение недр Сибири, заявил Патрушев - 02.09.2024, ПРАЙМ
Десятки миллиардов рублей направят на изучение недр Сибири, заявил Патрушев
В рамках проекта "Геология: Возрождение легенды" в Сибирском федеральном округе планируется направить около 80 миллиардов рублей на геологическое изучение 85... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T13:58+0300
2024-09-02T13:58+0300
2024-09-02T13:58+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В рамках проекта "Геология: Возрождение легенды" в Сибирском федеральном округе планируется направить около 80 миллиардов рублей на геологическое изучение 85 перспективных участков недр. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев."В 10 регионах Сибирского федерального округа подготовлено 85 перспективных участков для геологоразведки. Это сумма порядка 80 миллиардов рублей. При этом бюджетная эффективность может составить более триллиона рублей", - отметил замглавы правительства.По словам Патрушева, этот проект, разработанный Министерством природных ресурсов России, направлен на расширение минерально-сырьевой базы страны и повышение геологической изученности перспективных территорий.Он также добавил, что особое внимание уделяется Республике Тыва, где обнаружено десять геологических разведочных объектов на сумму почти четыре миллиарда рублей. Отмечается, что федеральный проект на данный момент реализуется для высоколиквидных видов сырья, в будущем он будет ориентирован на дефицитные металлы.
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россия, ископаемые
Энергетика, РОССИЯ, ископаемые
Десятки миллиардов рублей направят на изучение недр Сибири, заявил Патрушев
Патрушев: около 80 миллиардов рублей будет вложено в геологоразведку Сибири
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В рамках проекта "Геология: Возрождение легенды" в Сибирском федеральном округе планируется направить около 80 миллиардов рублей на геологическое изучение 85 перспективных участков недр. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"В 10 регионах Сибирского федерального округа подготовлено 85 перспективных участков для геологоразведки. Это сумма порядка 80 миллиардов рублей. При этом бюджетная эффективность может составить более триллиона рублей", - отметил замглавы правительства.
По словам Патрушева, этот проект, разработанный Министерством природных ресурсов России, направлен на расширение минерально-сырьевой базы страны и повышение геологической изученности перспективных территорий.
Он также добавил, что особое внимание уделяется Республике Тыва, где обнаружено десять геологических разведочных объектов на сумму почти четыре миллиарда рублей. Отмечается, что федеральный проект на данный момент реализуется для высоколиквидных видов сырья, в будущем он будет ориентирован на дефицитные металлы.
Россия переориентирует геологоразведку на дефицитные полезные ископаемые