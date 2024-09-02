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Путин рассказал о травле российских журналистов на Западе - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о травле российских журналистов на Западе
Путин рассказал о травле российских журналистов на Западе - 02.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о травле российских журналистов на Западе
Запад развернул откровенную травлю российских журналистов, тогда как СМИ РФ просто доводят точку зрения России на актуальные современные проблемы, соблюдая при... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T08:06+0300
2024-09-02T08:06+0300
политика
владимир путин
сми
запад
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запад развернул откровенную травлю российских журналистов, тогда как СМИ РФ просто доводят точку зрения России на актуальные современные проблемы, соблюдая при этом нормы законодательства той или иной страны, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию.По словам главы государства, "чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов"."Единственное, что делают наши СМИ, это аргументировано доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы. Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, сми, запад
Политика, Владимир Путин, СМИ, ЗАПАД
08:06 02.09.2024
 
Путин рассказал о травле российских журналистов на Западе

Путин: российские СМИ аргументировано доводят точку зрения РФ, соблюдая нормы

© AFP / Joe KlamarЗаседание ОПЕК в Вене, Австрия. 2 июня 2016
Заседание ОПЕК в Вене, Австрия. 2 июня 2016 - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© AFP / Joe Klamar
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запад развернул откровенную травлю российских журналистов, тогда как СМИ РФ просто доводят точку зрения России на актуальные современные проблемы, соблюдая при этом нормы законодательства той или иной страны, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию.
По словам главы государства, "чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов".
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор"
06:07
"Единственное, что делают наши СМИ, это аргументировано доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы. Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны", - подчеркнул Путин.
 
ПолитикаВладимир ПутинСМИЗАПАД
 
 
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