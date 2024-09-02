https://1prime.ru/20240902/smi-851260390.html

Путин рассказал о травле российских журналистов на Западе

Путин рассказал о травле российских журналистов на Западе - 02.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о травле российских журналистов на Западе

Запад развернул откровенную травлю российских журналистов, тогда как СМИ РФ просто доводят точку зрения России на актуальные современные проблемы, соблюдая при... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:06+0300

2024-09-02T08:06+0300

2024-09-02T08:06+0300

политика

владимир путин

сми

запад

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Запад развернул откровенную травлю российских журналистов, тогда как СМИ РФ просто доводят точку зрения России на актуальные современные проблемы, соблюдая при этом нормы законодательства той или иной страны, заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию.По словам главы государства, "чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов"."Единственное, что делают наши СМИ, это аргументировано доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы. Делают это уважительно и с соблюдением норм морали и этики, национального законодательства той или иной страны", - подчеркнул Путин.

https://1prime.ru/20240902/putin-851259168.html

запад

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владимир путин, сми, запад