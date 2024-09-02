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Путин: Россия и Монголия прорабатывают новые проекты
Путин: Россия и Монголия прорабатывают новые проекты - 02.09.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия и Монголия прорабатывают новые проекты
Москва и Улан-Батор прорабатывают новые перспективных проектов в экономике и промышленности, рассказал президент России Владимир Путин в письменном интервью,... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T06:44+0300
2024-09-02T06:44+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Москва и Улан-Батор прорабатывают новые перспективных проектов в экономике и промышленности, рассказал президент России Владимир Путин в письменном интервью, которое он дал газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. Текст интервью размещен на сайте Кремля."В последние годы прорабатываем ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности", - отметил Путин, уточнив, что речь, в том числе, идет о строительстве трансмонгольского газопровода из РФ в КНР, модернизации совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, обеспечении "Роснефтью" топливозаправочного комплекса в аэропорту Чингисхан и др.Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что "созидательное сотрудничество России и Монголии будет становиться все более содержательным и многоплановым, служить на благо наших народов", а также заявил, что "развитие всестороннего взаимовыгодного партнёрства с Монголией – нашим близким соседом и давним другом – всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении".
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россия, проекты
Экономика, РОССИЯ, проекты
Путин: Россия и Монголия прорабатывают новые проекты
Путин: РФ и Монголия прорабатывают новые перспективные проекты в экономике, промышленности
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Москва и Улан-Батор прорабатывают новые перспективных проектов в экономике и промышленности, рассказал президент России Владимир Путин в письменном интервью, которое он дал газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. Текст интервью размещен на сайте Кремля.
"В последние годы прорабатываем ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности", - отметил Путин, уточнив, что речь, в том числе, идет о строительстве трансмонгольского газопровода из РФ в КНР, модернизации совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, обеспечении "Роснефтью" топливозаправочного комплекса в аэропорту Чингисхан и др.
Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор"
Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что "созидательное сотрудничество России и Монголии будет становиться все более содержательным и многоплановым, служить на благо наших народов", а также заявил, что "развитие всестороннего взаимовыгодного партнёрства с Монголией – нашим близким соседом и давним другом – всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении".