https://1prime.ru/20240902/sotrudnichestvo-851259623.html

Путин: Россия и Монголия прорабатывают новые проекты

Путин: Россия и Монголия прорабатывают новые проекты - 02.09.2024, ПРАЙМ

Путин: Россия и Монголия прорабатывают новые проекты

Москва и Улан-Батор прорабатывают новые перспективных проектов в экономике и промышленности, рассказал президент России Владимир Путин в письменном интервью,... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T06:44+0300

2024-09-02T06:44+0300

2024-09-02T07:14+0300

экономика

россия

проекты

https://cdnn.1prime.ru/img/83700/95/837009549_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_862b59e131a7b15730d114811f93fd9c.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Москва и Улан-Батор прорабатывают новые перспективных проектов в экономике и промышленности, рассказал президент России Владимир Путин в письменном интервью, которое он дал газете "Оноодор" в преддверии визита в Монголию. Текст интервью размещен на сайте Кремля."В последние годы прорабатываем ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности", - отметил Путин, уточнив, что речь, в том числе, идет о строительстве трансмонгольского газопровода из РФ в КНР, модернизации совместного предприятия – Улан-Баторской железной дороги, обеспечении "Роснефтью" топливозаправочного комплекса в аэропорту Чингисхан и др.Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что "созидательное сотрудничество России и Монголии будет становиться все более содержательным и многоплановым, служить на благо наших народов", а также заявил, что "развитие всестороннего взаимовыгодного партнёрства с Монголией – нашим близким соседом и давним другом – всегда было и остается одним из приоритетов российской внешней политики на евразийском направлении".

https://1prime.ru/20240902/putin-851259168.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, проекты