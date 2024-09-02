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Франция удвоила закупки российского СПГ - 02.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Франция удвоила закупки российского СПГ
Франция удвоила закупки российского СПГ - 02.09.2024, ПРАЙМ
Франция удвоила закупки российского СПГ
Франция в I квартале этого года в два раза увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) - с 2 до 4,4 миллиардов кубометров, значительная его... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T07:25+0300
2024-09-02T07:27+0300
экономика
франция
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россия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Франция в I квартале этого года в два раза увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) - с 2 до 4,4 миллиардов кубометров, значительная его часть идет на реэкспорт, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Франция увеличивает импорт российского СПГ – по данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA, США), в первом квартале этого года французские экономоператоры нарастили закупки с 2 до 4,4 миллиардов кубических метров, причём эксперты отмечают, что значительная часть СПГ предназначена для реэкспорта", - сказал он в интервью агентству. Ранее Совет ЕС утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, в частности, ограничивающий предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения смогут продолжить покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Артик СПГ-2" и "Мурманск СПГ". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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франция, спг, россия
Экономика, ФРАНЦИЯ, СПГ, РОССИЯ
07:25 02.09.2024 (обновлено: 07:27 02.09.2024)
 
Франция удвоила закупки российского СПГ

МИД РФ: Франция в I квартале 2024 г удвоила закупки СПГ из РФ до 4,4 млрд куб. м

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© fotolia.com / pp76
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Франция в I квартале этого года в два раза увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) - с 2 до 4,4 миллиардов кубометров, значительная его часть идет на реэкспорт, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Франция увеличивает импорт российского СПГ – по данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA, США), в первом квартале этого года французские экономоператоры нарастили закупки с 2 до 4,4 миллиардов кубических метров, причём эксперты отмечают, что значительная часть СПГ предназначена для реэкспорта", - сказал он в интервью агентству.
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Ранее Совет ЕС утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, в частности, ограничивающий предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения смогут продолжить покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Артик СПГ-2" и "Мурманск СПГ".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯСПГРОССИЯ
 
 
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