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Франция удвоила закупки российского СПГ

Франция удвоила закупки российского СПГ - 02.09.2024, ПРАЙМ

Франция удвоила закупки российского СПГ

Франция в I квартале этого года в два раза увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) - с 2 до 4,4 миллиардов кубометров, значительная его... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T07:25+0300

2024-09-02T07:25+0300

2024-09-02T07:27+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Франция в I квартале этого года в два раза увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) - с 2 до 4,4 миллиардов кубометров, значительная его часть идет на реэкспорт, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Франция увеличивает импорт российского СПГ – по данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA, США), в первом квартале этого года французские экономоператоры нарастили закупки с 2 до 4,4 миллиардов кубических метров, причём эксперты отмечают, что значительная часть СПГ предназначена для реэкспорта", - сказал он в интервью агентству. Ранее Совет ЕС утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, в частности, ограничивающий предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены объединения смогут продолжить покупать газ из России в прежнем режиме. Также запрещаются новые инвестиции, предоставление услуг, технологий для таких проектов, как "Артик СПГ-2" и "Мурманск СПГ". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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