https://1prime.ru/20240902/sport-851267684.html

Путин рассказал, как добиться успеха в жизни

Путин рассказал, как добиться успеха в жизни - 02.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, как добиться успеха в жизни

Чтобы достичь высоких результатов в жизни, необходимо заниматься спортом, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговоры о важном",... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:45+0300

2024-09-02T11:45+0300

2024-09-02T11:45+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Чтобы достичь высоких результатов в жизни, необходимо заниматься спортом, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговоры о важном", организованного в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла."Безусловно, для того, чтобы человек добивался результатов в жизни, в целом нужно регулярно заниматься физической культурой и спортом", - отметил глава государства.По словам российского лидера, современные исследования показывают, что занятия спортом оказывают положительное влияние на когнитивные способности человека. Путин также упомянул, что количество людей, занимающихся спортом в России, увеличилось за последние три года и призвал, чтобы до 2030 года не менее 70% жителей страны регулярно занимались спортом.Глава государства также напомнил о важности здорового сна и призвал школьников спать не менее восьми часов в сутки.

https://1prime.ru/20240902/turizm-851265128.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин