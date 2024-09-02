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Путин рассказал, как добиться успеха в жизни - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, как добиться успеха в жизни
Путин рассказал, как добиться успеха в жизни - 02.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как добиться успеха в жизни
Чтобы достичь высоких результатов в жизни, необходимо заниматься спортом, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговоры о важном",... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:45+0300
2024-09-02T11:45+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Чтобы достичь высоких результатов в жизни, необходимо заниматься спортом, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговоры о важном", организованного в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла."Безусловно, для того, чтобы человек добивался результатов в жизни, в целом нужно регулярно заниматься физической культурой и спортом", - отметил глава государства.По словам российского лидера, современные исследования показывают, что занятия спортом оказывают положительное влияние на когнитивные способности человека. Путин также упомянул, что количество людей, занимающихся спортом в России, увеличилось за последние три года и призвал, чтобы до 2030 года не менее 70% жителей страны регулярно занимались спортом.Глава государства также напомнил о важности здорового сна и призвал школьников спать не менее восьми часов в сутки.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
11:45 02.09.2024
 
Путин рассказал, как добиться успеха в жизни

Путин посоветовал заниматься спортом всем, кто хочет добиться успеха

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Чтобы достичь высоких результатов в жизни, необходимо заниматься спортом, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговоры о важном", организованного в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
"Безусловно, для того, чтобы человек добивался результатов в жизни, в целом нужно регулярно заниматься физической культурой и спортом", - отметил глава государства.
По словам российского лидера, современные исследования показывают, что занятия спортом оказывают положительное влияние на когнитивные способности человека. Путин также упомянул, что количество людей, занимающихся спортом в России, увеличилось за последние три года и призвал, чтобы до 2030 года не менее 70% жителей страны регулярно занимались спортом.
Глава государства также напомнил о важности здорового сна и призвал школьников спать не менее восьми часов в сутки.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
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