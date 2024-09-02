https://1prime.ru/20240902/sroki-851277316.html

Суд смягчил наказание фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха"

Суд смягчил наказание фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" - 02.09.2024, ПРАЙМ

Суд смягчил наказание фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха"

Московский городской суд смягчил на два года сроки лицам, проходящим по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Об этом сообщил корреспондент... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T15:57+0300

2024-09-02T15:57+0300

2024-09-02T16:19+0300

россия

ростех

сергей чемезов

ксения собчак

суд

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Московский городской суд смягчил на два года сроки лицам, проходящим по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. В ходе оглашения решения судья заявила, что назначенное осужденным наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ смягчено Суханову до 5 лет 6 месяцев лишения свободы, Кузьмину и Бегаеву до 5 лет лишения свободы. Заседание было проходило в закрытом режиме. Хамовнический суд Москвы в феврале назначил семь с половиной лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по семь лет экс-главреду Tatler Ариану Романовскому и Тимуру Бигаеву, администрировавшему вместе с Романовским elegram-канал "Тушите свет". Следствие установило, что Суханов вымогал одиннадцать миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов. Фигуранты свою вину не признали. Они заявляли, что за удаление указанного выше поста обсуждалась сумма в размере восьмисот тысяч рублей, а десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. По их мнению, такое общение являлось скорее коммерческим и деловым и с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства. Собчак изначально говорила, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором была размещена информация о якобы начатом расследовании против Чемезова. При этом накануне ареста Суханова она покинула РФ. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а также принесла извинения Чемезову за своих сотрудников. Собчак не явилась на оглашение приговора. Затем в Telegram-канале "Кровавая барыня" она сообщила, что "так попросил Кирилл". Она также отметила, что приговор ее сотрудникам является несправедливым и несоразмерным. По мнению Собчак, она выполнила "все договоренности" для его смягчения.

https://1prime.ru/20240902/sud-851261785.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростех, сергей чемезов, ксения собчак, суд