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В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России

В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России - 02.09.2024, ПРАЙМ

В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России

Обращения компаний стран Европейского союза в суд в целях получения компенсаций понесенного в результате антироссийских санкций ущерба вряд ли будут массовыми,... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:50+0300

2024-09-02T08:50+0300

2024-09-02T08:50+0300

экономика

ес

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санкционный пакет

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компенсация

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Обращения компаний стран Европейского союза в суд в целях получения компенсаций понесенного в результате антироссийских санкций ущерба вряд ли будут массовыми, так как этот механизм не отличается эффективностью, рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский в беседе с новостным агентством РИА Новости. Принятый в июне текущего года 14-й пакет санкций против России позволил европейским компаниям обращаться в местные суды с требованием компенсировать ущерб, понесенный от введения антироссийских санкций."Полагаю, что, в первую очередь, этот процедурный инструмент может заинтересовать те ЕСовские коммерческие структуры, чье имущество на территории России было передано во временное управление российским компаниям. В этом случае непонятно, из чего будет складываться компенсация, поскольку у таких российских юрлиц, скорее всего, нет никаких активов в Европе", - объяснил дипломат.Он также дополнил, что подобный шаг является "своего рода неуклюжей реакцией" ЕС на обоснованные ответные меры московского правительства на незаконные действия западных стран. Биричевский подчеркнул, что российская сторона не ограничивает европейские компании в отстаивании своих прав в рамках уставленных правил и соглашений."Здесь важно отметить, что основанием для такого обращения в европейский суд выступает факт "незаконного" перехода актива в России во временное управление, а также отсутствие у истца доступа к эффективным средствам правовой защиты", - подчеркнул он. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, санкции против рф, санкционный пакет, суд, компенсация