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В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России - 02.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/sud-851261785.html
В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России
В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России - 02.09.2024, ПРАЙМ
В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России
Обращения компаний стран Европейского союза в суд в целях получения компенсаций понесенного в результате антироссийских санкций ущерба вряд ли будут массовыми,... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T08:50+0300
2024-09-02T08:50+0300
экономика
ес
санкции против рф
санкционный пакет
суд
компенсация
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Обращения компаний стран Европейского союза в суд в целях получения компенсаций понесенного в результате антироссийских санкций ущерба вряд ли будут массовыми, так как этот механизм не отличается эффективностью, рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский в беседе с новостным агентством РИА Новости. Принятый в июне текущего года 14-й пакет санкций против России позволил европейским компаниям обращаться в местные суды с требованием компенсировать ущерб, понесенный от введения антироссийских санкций."Полагаю, что, в первую очередь, этот процедурный инструмент может заинтересовать те ЕСовские коммерческие структуры, чье имущество на территории России было передано во временное управление российским компаниям. В этом случае непонятно, из чего будет складываться компенсация, поскольку у таких российских юрлиц, скорее всего, нет никаких активов в Европе", - объяснил дипломат.Он также дополнил, что подобный шаг является "своего рода неуклюжей реакцией" ЕС на обоснованные ответные меры московского правительства на незаконные действия западных стран. Биричевский подчеркнул, что российская сторона не ограничивает европейские компании в отстаивании своих прав в рамках уставленных правил и соглашений."Здесь важно отметить, что основанием для такого обращения в европейский суд выступает факт "незаконного" перехода актива в России во временное управление, а также отсутствие у истца доступа к эффективным средствам правовой защиты", - подчеркнул он. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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ес, санкции против рф, санкционный пакет, суд, компенсация
Экономика, ЕС, санкции против РФ, санкционный пакет, суд, компенсация
08:50 02.09.2024
 
В МИД оценили механизм обращения европейских компаний в суд из-за России

МИД: обращения компаний ЕС в суд за компенсацией ущерба не будут массовыми

© РИА Новости . Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Павел Комаров
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Обращения компаний стран Европейского союза в суд в целях получения компенсаций понесенного в результате антироссийских санкций ущерба вряд ли будут массовыми, так как этот механизм не отличается эффективностью, рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Принятый в июне текущего года 14-й пакет санкций против России позволил европейским компаниям обращаться в местные суды с требованием компенсировать ущерб, понесенный от введения антироссийских санкций.
"Полагаю, что, в первую очередь, этот процедурный инструмент может заинтересовать те ЕСовские коммерческие структуры, чье имущество на территории России было передано во временное управление российским компаниям. В этом случае непонятно, из чего будет складываться компенсация, поскольку у таких российских юрлиц, скорее всего, нет никаких активов в Европе", - объяснил дипломат.
Он также дополнил, что подобный шаг является "своего рода неуклюжей реакцией" ЕС на обоснованные ответные меры московского правительства на незаконные действия западных стран. Биричевский подчеркнул, что российская сторона не ограничивает европейские компании в отстаивании своих прав в рамках уставленных правил и соглашений.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
В МИД отреагировали на попытки ЕС компенсировать потери компаний в России
08:39
"Здесь важно отметить, что основанием для такого обращения в европейский суд выступает факт "незаконного" перехода актива в России во временное управление, а также отсутствие у истца доступа к эффективным средствам правовой защиты", - подчеркнул он.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
 
ЭкономикаЕСсанкции против РФсанкционный пакетсудкомпенсация
 
 
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