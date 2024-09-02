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Финская Fortum заменила российское ядерное топливо на американское - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Финская Fortum заменила российское ядерное топливо на американское
Финская Fortum заменила российское ядерное топливо на американское - 02.09.2024, ПРАЙМ
Финская Fortum заменила российское ядерное топливо на американское
Финская компания Fortum начала использовать американское ядерное топливо от компании Westinghouse на своей атомной электростанции (АЭС) "Ловииса", говорится в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:50+0300
2024-09-02T12:09+0300
энергетика
россия
финляндия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Финская компания Fortum начала использовать американское ядерное топливо от компании Westinghouse на своей атомной электростанции (АЭС) "Ловииса", говорится в заявлении компании.Загрузка первой партии такого топлива произошла во втором реакторе станции во время технического обслуживания в августе. Ранее Fortum получала ядерное топливо от российской компании "ТВЭЛ", но в марте 2023 года компания объявила о планах заменить его.Договор о поставках с "ТВЭЛ" действует до окончания срока лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов. В феврале 2023 года власти Финляндии разрешили продолжение работы АЭС "Ловииса" до 2050 года, хотя там до сих пор используются советские реакторы.
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россия, финляндия
Энергетика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
11:50 02.09.2024 (обновлено: 12:09 02.09.2024)
 
Финская Fortum заменила российское ядерное топливо на американское

Финская Fortum впервые использовала американское топливо на АЭС "Ловииса"

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Финская компания Fortum начала использовать американское ядерное топливо от компании Westinghouse на своей атомной электростанции (АЭС) "Ловииса", говорится в заявлении компании.
Загрузка первой партии такого топлива произошла во втором реакторе станции во время технического обслуживания в августе. Ранее Fortum получала ядерное топливо от российской компании "ТВЭЛ", но в марте 2023 года компания объявила о планах заменить его.
Договор о поставках с "ТВЭЛ" действует до окончания срока лицензий на эксплуатацию АЭС, то есть до 2027 и 2030 годов. В феврале 2023 года власти Финляндии разрешили продолжение работы АЭС "Ловииса" до 2050 года, хотя там до сих пор используются советские реакторы.
 
ЭнергетикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯ
 
 
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