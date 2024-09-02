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Продажи бензина Аи-95 на бирже в России в августе выросли на 16 процентов

Продажи бензина Аи-95 на бирже в России в августе выросли на 16 процентов - 02.09.2024, ПРАЙМ

Продажи бензина Аи-95 на бирже в России в августе выросли на 16 процентов

Объем торгов бензином Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в натуральном выражении в августе увеличился на 15,7% по... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T21:24+0300

2024-09-02T21:24+0300

2024-09-02T21:24+0300

экономика

спбмтсб

аи-95

дизтопливо

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем торгов бензином Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в натуральном выражении в августе увеличился на 15,7% по сравнению с августом прошлого года и составил 384 тысячи тонн, дизельным топливом - на 20,3%, до 1,582 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Объем торгов бензином Аи-92 уменьшился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 524 тысяч тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 3,171 миллиона тонн за август, что на 4,3% меньше, чем в июле, но на 10,6% больше год к году. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 197,036 миллиарда рублей, снизившись за месяц на 1%. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

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спбмтсб, аи-95, дизтопливо