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Продажи бензина Аи-95 на бирже в России в августе выросли на 16 процентов - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Продажи бензина Аи-95 на бирже в России в августе выросли на 16 процентов
Продажи бензина Аи-95 на бирже в России в августе выросли на 16 процентов - 02.09.2024, ПРАЙМ
Продажи бензина Аи-95 на бирже в России в августе выросли на 16 процентов
Объем торгов бензином Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в натуральном выражении в августе увеличился на 15,7% по... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T21:24+0300
2024-09-02T21:24+0300
экономика
спбмтсб
аи-95
дизтопливо
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем торгов бензином Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в натуральном выражении в августе увеличился на 15,7% по сравнению с августом прошлого года и составил 384 тысячи тонн, дизельным топливом - на 20,3%, до 1,582 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Объем торгов бензином Аи-92 уменьшился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 524 тысяч тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 3,171 миллиона тонн за август, что на 4,3% меньше, чем в июле, но на 10,6% больше год к году. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 197,036 миллиарда рублей, снизившись за месяц на 1%. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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спбмтсб, аи-95, дизтопливо
Экономика, СПбМТСБ, Аи-95, дизтопливо
21:24 02.09.2024
 
Продажи бензина Аи-95 на бирже в России в августе выросли на 16 процентов

Продажи бензина Аи-95 на СПбМТСБ в августе выросли на 16%, дизтоплива — на 20%

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем торгов бензином Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в натуральном выражении в августе увеличился на 15,7% по сравнению с августом прошлого года и составил 384 тысячи тонн, дизельным топливом - на 20,3%, до 1,582 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.
Объем торгов бензином Аи-92 уменьшился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 524 тысяч тонн.
Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 3,171 миллиона тонн за август, что на 4,3% меньше, чем в июле, но на 10,6% больше год к году.
В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 197,036 миллиарда рублей, снизившись за месяц на 1%.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
Мультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060 - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
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ЭкономикаСПбМТСБАи-95дизтопливо
 
 
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