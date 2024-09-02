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Товарооборот России и Монголии с начала года превысил $1,4 млрд
Товарооборот России и Монголии с начала года превысил $1,4 млрд - 02.09.2024, ПРАЙМ
Товарооборот России и Монголии с начала года превысил $1,4 млрд
Россия долгое время занимает второе место во внешней торговле Монголии, за восемь месяцев текущего года товарооборот между странами уже превысил 1,4 миллиарда... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:10+0300
2024-09-02T15:10+0300
2024-09-02T15:10+0300
экономика
россия
монголия
товарооборот
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия долгое время занимает второе место во внешней торговле Монголии, за восемь месяцев текущего года товарооборот между странами уже превысил 1,4 миллиарда долларов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Россия в течение длительного времени занимает второе место во внешней торговле Монголии после Китая", - подчеркнул Ушаков в беседе с журналистами.
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россия, монголия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, товарооборот
Товарооборот России и Монголии с начала года превысил $1,4 млрд
Ушаков: товарооборот России и Монголии за январь-июль превысил $1,4 млрд