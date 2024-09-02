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ЦБ приостановил дополнительную эмиссию акций Positive Technologies
ЦБ приостановил дополнительную эмиссию акций Positive Technologies - 02.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ приостановил дополнительную эмиссию акций Positive Technologies
Банк России принял решение о приостановке дополнительной эмиссии акций Positive Technologies, говорится в сообщении регулятора. Компания заявила РИА Новости,... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T22:25+0300
2024-09-02T22:25+0300
2024-09-02T22:25+0300
банк россии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России принял решение о приостановке дополнительной эмиссии акций Positive Technologies, говорится в сообщении регулятора. Компания заявила РИА Новости, что решение ЦБ связано с необходимостью предоставления дополнительной информации, запрос обрабатывается и планы допэмиссии сохраняются. "Банк России 30.08.2024 принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных акций публичного акционерного общества "Группа Позитив" (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки", - отмечается в сообщении ЦБ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе компании, Positive Technologies продолжает реализацию корпоративных действий, необходимых для проведения дополнительной эмиссии акций. Все этапы подготовки допэмиссии реализуются в соответствии с законодательством и сопровождаются постоянным взаимодействием с регулятором. Проведение дополнительной эмиссии было одобрено общим собранием акционеров компании 10 июля, напомнили в компании. "Решение Банка России о временной приостановке процесса выпуска акций связано с необходимостью предоставления дополнительной информации со стороны компании и является частью рабочего процесса взаимодействия между компанией и регулятором", - сказали там. "Positive Technologies отрабатывает запрос Банка России в рабочем порядке и сохраняет намерения по реализации ранее озвученных планов по дополнительному выпуску 7,9% акций в 2024 году после согласования с регулятором оставшихся процедурных вопросов и предоставления дополнительных материалов по выпуску акций", - также отметили в пресс-службе.
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допэмиссия, акции, positive technologies
Банк России, допэмиссия, Акции, Positive Technologies
ЦБ приостановил дополнительную эмиссию акций Positive Technologies
ЦБ приостановил допэмиссию акций Positive Technologies до получения новых данных
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России принял решение о приостановке дополнительной эмиссии акций Positive Technologies, говорится в сообщении регулятора. Компания заявила РИА Новости, что решение ЦБ связано с необходимостью предоставления дополнительной информации, запрос обрабатывается и планы допэмиссии сохраняются.
"Банк России 30.08.2024 принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных акций публичного акционерного общества "Группа Позитив" (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки", - отмечается в сообщении ЦБ.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе компании, Positive Technologies продолжает реализацию корпоративных действий, необходимых для проведения дополнительной эмиссии акций. Все этапы подготовки допэмиссии реализуются в соответствии с законодательством и сопровождаются постоянным взаимодействием с регулятором. Проведение дополнительной эмиссии было одобрено общим собранием акционеров компании 10 июля, напомнили в компании.
"Решение Банка России о временной приостановке процесса выпуска акций связано с необходимостью предоставления дополнительной информации со стороны компании и является частью рабочего процесса взаимодействия между компанией и регулятором", - сказали там.
"Positive Technologies отрабатывает запрос Банка России в рабочем порядке и сохраняет намерения по реализации ранее озвученных планов по дополнительному выпуску 7,9% акций в 2024 году после согласования с регулятором оставшихся процедурных вопросов и предоставления дополнительных материалов по выпуску акций", - также отметили в пресс-службе.
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