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Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин
Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин - 02.09.2024, ПРАЙМ
Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин
Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках открытого урока "Разговоры о важном",... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T10:36+0300
2024-09-02T10:36+0300
россия
туризм
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках открытого урока "Разговоры о важном", организованного в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла."У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами", - отметил Путин.По словам президента, количество туристов, посещающих Россию, увеличивается в разы. Путин подчеркнул, что туризм является одной из важных сфер развития экономики Тувы. Президент добавил, что данный регион обладает уникальными красивыми пейзажами и самобытной культурой тувинцев.Глав государства также упомянул о программе развития внутреннего туризма и гостеприимства, направленной на поддержку и развитие туризма в России.
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россия, туризм, владимир путин
РОССИЯ, Туризм, Владимир Путин
10:36 02.09.2024
 
Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин

Путин: внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках открытого урока "Разговоры о важном", организованного в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.
"У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами", - отметил Путин.
По словам президента, количество туристов, посещающих Россию, увеличивается в разы. Путин подчеркнул, что туризм является одной из важных сфер развития экономики Тувы. Президент добавил, что данный регион обладает уникальными красивыми пейзажами и самобытной культурой тувинцев.
Глав государства также упомянул о программе развития внутреннего туризма и гостеприимства, направленной на поддержку и развитие туризма в России.
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