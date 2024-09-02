https://1prime.ru/20240902/turizm-851265128.html

Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин

Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин - 02.09.2024, ПРАЙМ

Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин

Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках открытого урока "Разговоры о важном",... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T10:36+0300

2024-09-02T10:36+0300

2024-09-02T10:36+0300

россия

туризм

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Внутренний туризм в России развивается сумасшедшими темпами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках открытого урока "Разговоры о важном", организованного в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла."У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами", - отметил Путин.По словам президента, количество туристов, посещающих Россию, увеличивается в разы. Путин подчеркнул, что туризм является одной из важных сфер развития экономики Тувы. Президент добавил, что данный регион обладает уникальными красивыми пейзажами и самобытной культурой тувинцев.Глав государства также упомянул о программе развития внутреннего туризма и гостеприимства, направленной на поддержку и развитие туризма в России.

https://1prime.ru/20240828/turizm-851170655.html

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россия, туризм, владимир путин