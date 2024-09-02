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Крупный туроператор начал принимать в РФ туристические группы из Малайзии
Крупный туроператор начал принимать в РФ туристические группы из Малайзии - 02.09.2024, ПРАЙМ
Крупный туроператор начал принимать в РФ туристические группы из Малайзии
Туроператор Fun&Sun принял первую туристическую группу из Малайзии, в программе у путешественников - экскурсии по Москве, посещение Сергиева Посада и... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T19:08+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun принял первую туристическую группу из Малайзии, в программе у путешественников - экскурсии по Москве, посещение Сергиева Посада и Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы принимаем первую группу туристов из Малайзии. Программа у них очень насыщенная: экскурсия по Москве с посещением цирка, прогулка по ВДНХ, Кремлю, Зарядью, Арбату. Гости также посетят Сергиев Посад и Троице-Сергиеву лавру, а дальше на "Сапсане" поедут в Санкт-Петербург. Там в плане у них посещение Храма Воскресения Христова (Спас на Крови), экскурсия в музей-заповедник "Петергоф", Эрмитаж, Екатерининский дворец и поездка в Павловск", - рассказали в туроператоре. В компании сообщили, что в составе группы 31 августа прибыло 26 туристов. Пробудут в России они до 8 сентября. В туроператоре отметили, что со стороны гостей в первую очередь был запрос на посещение католических соборов в Москве и в Санкт-Петербурге. "В остальном они не особо отличаются от других экскурсионных туристов. Малазийцы очень активные: готовы смотреть все, ходить по музеям", - отметили в Fun&Sun. Кроме того, в туроператоре указали, что у гостей из Малайзии также есть особое пожелание - им важно, чтобы в меню была азиатская еда.
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россия, малайзия, туризм
Экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Туризм
Крупный туроператор начал принимать в РФ туристические группы из Малайзии
Туроператор Fun&Sun начал принимать в России туристические группы из Малайзии
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun принял первую туристическую группу из Малайзии, в программе у путешественников - экскурсии по Москве, посещение Сергиева Посада и Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы принимаем первую группу туристов из Малайзии. Программа у них очень насыщенная: экскурсия по Москве с посещением цирка, прогулка по ВДНХ, Кремлю, Зарядью, Арбату. Гости также посетят Сергиев Посад и Троице-Сергиеву лавру, а дальше на "Сапсане" поедут в Санкт-Петербург. Там в плане у них посещение Храма Воскресения Христова (Спас на Крови), экскурсия в музей-заповедник "Петергоф", Эрмитаж, Екатерининский дворец и поездка в Павловск", - рассказали в туроператоре.
В компании сообщили, что в составе группы 31 августа прибыло 26 туристов. Пробудут в России они до 8 сентября. В туроператоре отметили, что со стороны гостей в первую очередь был запрос на посещение католических соборов в Москве и в Санкт-Петербурге. "В остальном они не особо отличаются от других экскурсионных туристов. Малазийцы очень активные: готовы смотреть все, ходить по музеям", - отметили в Fun&Sun.
Кроме того, в туроператоре указали, что у гостей из Малайзии также есть особое пожелание - им важно, чтобы в меню была азиатская еда.
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