Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупный туроператор начал принимать в РФ туристические группы из Малайзии - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/turoperator-851282881.html
Крупный туроператор начал принимать в РФ туристические группы из Малайзии
Крупный туроператор начал принимать в РФ туристические группы из Малайзии - 02.09.2024, ПРАЙМ
Крупный туроператор начал принимать в РФ туристические группы из Малайзии
Туроператор Fun&Sun принял первую туристическую группу из Малайзии, в программе у путешественников - экскурсии по Москве, посещение Сергиева Посада и... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T19:08+0300
2024-09-02T19:08+0300
экономика
россия
малайзия
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Туроператор Fun&amp;Sun принял первую туристическую группу из Малайзии, в программе у путешественников - экскурсии по Москве, посещение Сергиева Посада и Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы принимаем первую группу туристов из Малайзии. Программа у них очень насыщенная: экскурсия по Москве с посещением цирка, прогулка по ВДНХ, Кремлю, Зарядью, Арбату. Гости также посетят Сергиев Посад и Троице-Сергиеву лавру, а дальше на "Сапсане" поедут в Санкт-Петербург. Там в плане у них посещение Храма Воскресения Христова (Спас на Крови), экскурсия в музей-заповедник "Петергоф", Эрмитаж, Екатерининский дворец и поездка в Павловск", - рассказали в туроператоре. В компании сообщили, что в составе группы 31 августа прибыло 26 туристов. Пробудут в России они до 8 сентября. В туроператоре отметили, что со стороны гостей в первую очередь был запрос на посещение католических соборов в Москве и в Санкт-Петербурге. "В остальном они не особо отличаются от других экскурсионных туристов. Малазийцы очень активные: готовы смотреть все, ходить по музеям", - отметили в Fun&amp;Sun. Кроме того, в туроператоре указали, что у гостей из Малайзии также есть особое пожелание - им важно, чтобы в меню была азиатская еда.
https://1prime.ru/20240902/turizm-851265128.html
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_1bcd09fdcefa26a18313783b3a501fa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, малайзия, туризм
Экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Туризм
19:08 02.09.2024
 
Крупный туроператор начал принимать в РФ туристические группы из Малайзии

Туроператор Fun&Sun начал принимать в России туристические группы из Малайзии

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun принял первую туристическую группу из Малайзии, в программе у путешественников - экскурсии по Москве, посещение Сергиева Посада и Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы принимаем первую группу туристов из Малайзии. Программа у них очень насыщенная: экскурсия по Москве с посещением цирка, прогулка по ВДНХ, Кремлю, Зарядью, Арбату. Гости также посетят Сергиев Посад и Троице-Сергиеву лавру, а дальше на "Сапсане" поедут в Санкт-Петербург. Там в плане у них посещение Храма Воскресения Христова (Спас на Крови), экскурсия в музей-заповедник "Петергоф", Эрмитаж, Екатерининский дворец и поездка в Павловск", - рассказали в туроператоре.
В компании сообщили, что в составе группы 31 августа прибыло 26 туристов. Пробудут в России они до 8 сентября. В туроператоре отметили, что со стороны гостей в первую очередь был запрос на посещение католических соборов в Москве и в Санкт-Петербурге. "В остальном они не особо отличаются от других экскурсионных туристов. Малазийцы очень активные: готовы смотреть все, ходить по музеям", - отметили в Fun&Sun.
Кроме того, в туроператоре указали, что у гостей из Малайзии также есть особое пожелание - им важно, чтобы в меню была азиатская еда.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин
10:36
 
ЭкономикаРОССИЯМАЛАЙЗИЯТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала