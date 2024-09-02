https://1prime.ru/20240902/turpotok-851273601.html

Летний турпоток за рубеж этим летом вырос на 8,4%

Летний турпоток за рубеж этим летом вырос на 8,4% - 02.09.2024, ПРАЙМ

Летний турпоток за рубеж этим летом вырос на 8,4%

Российские туристы за три месяца лета совершили около 5,15 миллиона поездок за границу. Это число на 8,4% превышает показатели прошлого лета. Чаще всего туристы | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T14:26+0300

2024-09-02T14:26+0300

2024-09-02T14:37+0300

турпоток

российские туристы

туризм

отдых за границей

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российские туристы за три месяца лета совершили около 5,15 миллиона поездок за границу. Это число на 8,4% превышает показатели прошлого лета. Чаще всего туристы выбирали Турцию, Абхазию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вице-президент АТОР Артур Мурадян подчеркнул, на увеличение объемов выездного туризма повлияли несколько факторов. "Во-первых, это расширение географии и объемов международной авиаперевозки... Это способствует повышению конкуренции на рынке авиаперевозок, стабилизации ценовой ситуации и охлаждению тренда на рост цен. Во-вторых, россияне привыкли к новой реальности, связанной с ограничениями на многих привычных "доковидных" направлениях, и активно путешествуют по всем доступным направлениям", – заявили в ассоциации. По данным ассоциации, порядка 90% всех путешествий этим летом россияне совершили в шесть стран массового туризма: Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазию. На все остальные страны пришлось лишь 10,2% поездок, подчеркнули аналитики.

https://1prime.ru/20240902/turtsiya-851272499.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турпоток, российские туристы, туризм, отдых за границей, россияне