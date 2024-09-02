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Темпы роста ВВП Турции показали худший результат за четыре года

Темпы роста ВВП Турции показали худший результат за четыре года - 02.09.2024, ПРАЙМ

Темпы роста ВВП Турции показали худший результат за четыре года

Рост ВВП Турции во втором квартале 2024 года составил 2,5%, что является худшим показателем с пандемийного 2020 года, следует из опубликованных Бюро статистики... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:58+0300

2024-09-02T11:58+0300

2024-09-02T11:58+0300

экономика

турция

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СТАМБУЛ, 2 сен - ПРАЙМ. Рост ВВП Турции во втором квартале 2024 года составил 2,5%, что является худшим показателем с пандемийного 2020 года, следует из опубликованных Бюро статистики (TUIK) данных. "ВВП за второй квартал вырос на 2,5% в годовом выражении по сравнению с тем же кварталом 2023 года", - говорится в документе. При этом в первом квартале был отмечен рост ВВП на 5,3%, а по итогам 2023 года он превышал 5%. Показатели ниже были зафиксированы в последний раз во втором квартале 2020 года - тогда ВВП показал отрицательную динамику, сократившись на 10%. Объем ВВП во втором квартале текущего года превысил 9,9 триллиона турецких лир, или более 308 миллиардов долларов США. Потребительские расходы увеличились на 1,6% по сравнению с более 7% в первом квартале, а государственные расходы возросли на 0,7%. Годовая инфляция в Турции по итогам июля ощутимо замедлилась - почти на 10 процентных пунктов, до 61,78%. Центробанк Турции уже более пяти месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам заместителя председателя ЦБ, регулятор пока не планирует снижать её - предпосылкой для этого станет устойчивое снижение инфляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%.

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турция, ввп