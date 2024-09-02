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Эксперт оценил ожидаемый вклад Турции в энергетику БРИКС

Эксперт оценил ожидаемый вклад Турции в энергетику БРИКС - 02.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил ожидаемый вклад Турции в энергетику БРИКС

Турция может быть интересна БРИКС как страна, предоставляющая транзит энергоресурсов и продовольствия, сказал РИА Новости старший научный сотрудник сектора... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T15:45+0300

2024-09-02T15:45+0300

2024-09-02T15:48+0300

энергетика

турция

брикс

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Турция может быть интересна БРИКС как страна, предоставляющая транзит энергоресурсов и продовольствия, сказал РИА Новости старший научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Турция – страна с развитой инфраструктурой и экономикой. Она интересна в качестве растущего игрока, в качестве страны-транзитера и такого государства, которое умеет находить взвешенные подходы в контексте тех геополитических потрясений, которые мы сегодня переживаем. Сегодня мы видим, что идет переориентация определённых маршрутов, и турецкая территория начинает пользоваться еще большим спросом", - отметил он в беседе с агентством. "В первую очередь – это транзит продовольственных товаров, с другой стороны, есть энергетические маршруты. Тот же газовый хаб, переговоры по нему все еще продолжаются. Турция сегодня надежный партнер в плане предоставления территории и транспортировки российских углеводородов на мировые рынки. "Голубой поток", "Турецкий поток" функционируют. Роль Турции как транзитной страны для транспортировки энергоресурсов будет полезна", - выразил уверенность Гаджиев. Также не стоит забывать и о транспортных маршрутах, которые проходят через турецкую территорию, указал эксперт. Гаджиев отметил высокую инфляцию в Турции как одну из основных проблем, однако, отметил он, она является в первую очередь внутренним вопросом, который не окажет влияния на позицию страны на международной арене. "В настоящее время позиция турецкой лиры незавидная, но говорить о каком-то глубоком экономическом кризисе мы не можем. Мы видим попытку Турцию исправить ситуацию, экономический блок правительства нацелен на решение финансовых проблем, в том числе на укрепление лиры", - подчеркнул Гаджиев. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

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турция, брикс