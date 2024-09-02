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На Западе прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС - 02.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240902/turtsiya-851283996.html
На Западе прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС
На Западе прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС - 02.09.2024, ПРАЙМ
На Западе прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС
Намерение Турции вступить в БРИКС является следствием "накопившегося разочарования" Анкары в Западе и Европейском союзе (ЕС), пишет издание Newsweek со ссылкой... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T20:07+0300
2024-09-02T20:07+0300
экономика
турция
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запад
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АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Намерение Турции вступить в БРИКС является следствием "накопившегося разочарования" Анкары в Западе и Европейском союзе (ЕС), пишет издание Newsweek со ссылкой на бывшего дипломата Турции. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Один из бывших турецких дипломатов заявил Newsweek, что этот шаг был вызван "накопившимся разочарованием" Анкары в Западе и Европейском союзе. "Это не стратегия Анкары, направленная на замену Запада, а стратегия укрепления отношений с незападными державами в то время, когда гегемония США ослабевает", - сказал в свою очередь Синан Ульген, глава базирующегося в Стамбуле аналитического центра EDAM", - пишет издание. По словам Ульгена, поскольку "в БРИКС нет компонента безопасности, вступление в блок не повлияет на роль Турции в НАТО". "Это в основном экономическая организация, так что, скорее всего, это повлияет на ее отношения с ЕС больше, чем с НАТО", - добавил Ульген. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
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турция, брикс, запад
Экономика, ТУРЦИЯ, БРИКС, ЗАПАД
20:07 02.09.2024
 
На Западе прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС

Newsweek: намерение Турции вступить в БРИКС — следствие разочарования в Западе

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Намерение Турции вступить в БРИКС является следствием "накопившегося разочарования" Анкары в Западе и Европейском союзе (ЕС), пишет издание Newsweek со ссылкой на бывшего дипломата Турции.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
"Один из бывших турецких дипломатов заявил Newsweek, что этот шаг был вызван "накопившимся разочарованием" Анкары в Западе и Европейском союзе. "Это не стратегия Анкары, направленная на замену Запада, а стратегия укрепления отношений с незападными державами в то время, когда гегемония США ослабевает", - сказал в свою очередь Синан Ульген, глава базирующегося в Стамбуле аналитического центра EDAM", - пишет издание.
По словам Ульгена, поскольку "в БРИКС нет компонента безопасности, вступление в блок не повлияет на роль Турции в НАТО".
"Это в основном экономическая организация, так что, скорее всего, это повлияет на ее отношения с ЕС больше, чем с НАТО", - добавил Ульген.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.
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ЭкономикаТУРЦИЯБРИКСЗАПАД
 
 
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