https://1prime.ru/20240902/turtsiya-851283996.html

На Западе прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС

На Западе прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС - 02.09.2024, ПРАЙМ

На Западе прокомментировали намерение Турции вступить в БРИКС

Намерение Турции вступить в БРИКС является следствием "накопившегося разочарования" Анкары в Западе и Европейском союзе (ЕС), пишет издание Newsweek со ссылкой... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T20:07+0300

2024-09-02T20:07+0300

2024-09-02T20:07+0300

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брикс

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АНКАРА, 2 сен – ПРАЙМ. Намерение Турции вступить в БРИКС является следствием "накопившегося разочарования" Анкары в Западе и Европейском союзе (ЕС), пишет издание Newsweek со ссылкой на бывшего дипломата Турции. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. "Один из бывших турецких дипломатов заявил Newsweek, что этот шаг был вызван "накопившимся разочарованием" Анкары в Западе и Европейском союзе. "Это не стратегия Анкары, направленная на замену Запада, а стратегия укрепления отношений с незападными державами в то время, когда гегемония США ослабевает", - сказал в свою очередь Синан Ульген, глава базирующегося в Стамбуле аналитического центра EDAM", - пишет издание. По словам Ульгена, поскольку "в БРИКС нет компонента безопасности, вступление в блок не повлияет на роль Турции в НАТО". "Это в основном экономическая организация, так что, скорее всего, это повлияет на ее отношения с ЕС больше, чем с НАТО", - добавил Ульген. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы, было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

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турция, брикс, запад