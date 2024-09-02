https://1prime.ru/20240902/vizit-851275465.html

ЕС выразил Монголии обеспокоенность в связи с предстоящим визитом Путина

ЕС выразил Монголии обеспокоенность в связи с предстоящим визитом Путина - 02.09.2024, ПРАЙМ

ЕС выразил Монголии обеспокоенность в связи с предстоящим визитом Путина

ЕС выразил Монголии свою обеспокоенность из-за предстоящего визита в страну президента России Владимира Путина. В том числе это связано с так называемым... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T15:30+0300

2024-09-02T15:30+0300

2024-09-02T16:24+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. ЕС выразил Монголии свою обеспокоенность из-за предстоящего визита в страну президента России Владимира Путина. В том числе это связано с так называемым "ордером" Международного уголовного суда. Об этом сообщила журналистам официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. По ее словам, Монголия, как и другие государства, вправе развивать свои международные связи согласно своим интересам, при этом существует "ордер" на арест Владимира Путина. При этом Монголия является участником Римского статута Международного уголовного суда с 2002 года с вытекающими юридическими обязательствами, добавила она. "Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии", — сказала Массрали в ходе брифинга в Брюсселе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, были ли переговоры с властями Монголии по поводу "ордера" МУС, заявил, что все аспекты визита Путина в Монголию тщательно готовились. Президент РФ Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых власти РФ спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Песков ранее заявлял, что постановка вопроса МУС об "аресте" Путина является неприемлемой, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://1prime.ru/20240902/infektsii-851270846.html

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ес, монголия, мус, владимир путин