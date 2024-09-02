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Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank по иску "Русхимальянса"

Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank по иску "Русхимальянса" - 02.09.2024, ПРАЙМ

Суд отклонил апелляцию Deutsche Bank по иску "Русхимальянса"

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску ООО "Русхимальянс", совместного | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T15:31+0300

2024-09-02T15:31+0300

2024-09-02T15:41+0300

политика

суд

deutsche bank

русхимальянс

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскала с немецкого Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро (около 23 миллиардов рублей по текущему курсу).Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу ответчика на принятое в мае решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего оно вступило в законную силу."Русхимальянс" в этом иске, поданном в июне 2023 года, потребовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года в размере более 238,1 миллиона евро, неустойку за просрочку исполнения обязательства по осуществлению этой выплаты в размере около 480 тысяч евро по состоянию на дату подачи искового заявления, а также неустойку за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства.Денежные требования первая инстанция удовлетворила в полном объеме. При этом суд отклонил требование истца об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юрлицах - ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Как поясняется в решении, "Дойче Банк" сообщил, что на открытых в нем счетах Deutsche Bank в качестве обеспечительных мер арестованы денежные средства в размере суммы иска, за счет которых может быть исполнено решение, в связи с чем "суд не усматривает оснований для удовлетворения иска об обращении взыскания"."Русхимальянс" ведет в районе Усть-Луги строительство комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд."Дойче Банк" входит в топ-100 крупнейших кредитных организаций в России. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году.

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суд, deutsche bank, русхимальянс