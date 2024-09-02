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"Рольф" назвал нового владельца холдинга

"Рольф" назвал нового владельца холдинга - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Рольф" назвал нового владельца холдинга

Новым владельцем дилерского холдинга "Рольф" стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, говорится в сообщении компании. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T17:23+0300

2024-09-02T17:23+0300

2024-09-02T17:23+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Новым владельцем дилерского холдинга "Рольф" стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, говорится в сообщении компании. "Рольф" перешёл в госсобственность в феврале 2024 года. Тогда гендиректором дилера был назначен бизнес-партнер Кремлева - Роман Антонов. Компания перешла под контроль государства в связи с удовлетворением иска Генпрокуратуры, согласно которому основатель "Рольфа" Сергей Петров - на тот момент депутат Госдумы - занимался бизнесом незаконно, компании холдинга были задействованы в совершении коррупционных правонарушений. "Компания "Рольф" сообщает о смене собственника. Новым владельцем дилерского холдинга стал Умар Назарович Кремлев. Новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов", - говорится в пресс-релизе дилера. "Умар Назарович уже заявил о намерении компании выйти на федеральный уровень, выразив уверенность, что эти изменения станут новым импульсом в развитии и позволят не только сохранить, но и приумножить лидерские позиции. Все изменения будут способствовать эффективному взаимодействию с клиентами и партнерами компании", - добавили в "Рольфе". Дилер также подчеркнул, что все действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме. При этом "Рольф" также работает над внедрением современных технологий и улучшением процессов обслуживания.

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рольф, дилерский центр, авторынок рф, россия