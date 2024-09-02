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Сдержанная волатильность

Сдержанная волатильность - 02.09.2024, ПРАЙМ

Сдержанная волатильность

Фондовые индексы завершили очередную неделю снижением. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2650,32 п. Индекс РТС опустился на 1,85% до 915,60 п.,... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:23+0300

2024-09-02T08:23+0300

2024-09-02T08:23+0300

мнения аналитиков

мосбиржа

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы завершили очередную неделю снижением. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2650,32 п. Индекс РТС опустился на 1,85% до 915,60 п., хотя ничего не потерял по сравнению с завершением торгов предыдущей недели. Между тем индекс МосБиржи за неделю потерял 0,46%, обновив многомесячные минимумы.Опасения перед потенциальным повышением процентных ставок и слабая динамика нефтяных котировок – два основных фактора, обусловивших негативную динамику фондовых индексов на прошлой неделе.Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх за неделю на 23-53 б. п., в то время как индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, потерял за неделю 1,03%, вернувшись к годовым минимумам. Опережающий рост показала доходность 3-летних ОФЗ, а доходность по 2-летним ОФЗ превысила в пятницу 18%. Инвесторы, похоже, дисконтируют в котировках возможность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании Банка России.Нефтяные котировки в пятницу во второй половине дня резко снизились. Агентство Bloomberg сообщило, что ОПЕК+ склоняется к увеличению добычи на 180 тыс. баррелей в сутки уже в октябре. Решение пока не принято, и ОПЕК+ может отказаться от такого шага, тем не менее на данном этапе нет "никаких сигналов, что запланированное повышение добычи будет отложено".На фоне этих двух факторов инвесторы проигнорировали позитивную корпоративную отчетность, поступавшую на прошлой неделе. В частности, Газпром опубликовал позитивные результаты за I полугодие 2024 года, которые в целом превзошли рыночные ожидания, и которые отражают рост скорректированной чистой прибыли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, несмотря на по-прежнему отрицательный денежный поток. Инвесторы позитивно восприняли такие результаты Газпрома, так как рост скорректированной чистой прибыли позволяет надеяться на дивиденды в размере 16-17 руб. на одну акцию только за I полугодие 2024 года. В конечном счете акции Газпрома подорожали за неделю на 4,04%.Из других эмитентов, опубликовавших результаты на прошлой неделе, внимания заслуживают в том числе ЛУКОЙЛ и Аэрофлот. Показатели EBITDA и чистой прибыли ЛУКОЙЛа превысили консенсус-прогноз аналитиков, в то время как Аэрофлот продолжает наращивать чистую прибыль, которая увеличилась во II квартале 2024 года до 20 млрд руб. по сравнению с убытком в прошлом году. Котировки акций ЛУКОЙЛа за неделю снизились на 4,28%, Аэрофлота, наоборот, повысились на 1,12%. Мы позитивно оцениваем опубликованные результаты и полагаем, что котировки акций указанных компаний могут показать опережающую рынок динамику по мере угасания рыночной волатильности.Между тем индекс волатильности RVI на прошлой неделе отступил от максимумов предыдущей недели, показав расхождение с индексом МосБиржи, который обновил годовые минимумы. Очередные минимумы по индексу на фоне невысокой волатильности указывают на низкую степень страха инвесторов. Таким образом, можно предположить, что спад на фондовом рынке теряет обороты, и в ближайшее время индексы смогут найти опору, например, после заседания Банка России, когда исчезнет неопределенность в отношении уровня ключевой ставки.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа