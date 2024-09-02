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Режим чтения: банки нашли средство против мошенников
Режим чтения: банки нашли средство против мошенников - 02.09.2024, ПРАЙМ
Режим чтения: банки нашли средство против мошенников
В рамках борьбы с мошенничеством ВТБ вводит новую систему блокировки подозрительной активности, сообщает издание РБК. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T10:23+0300
2024-09-02T10:23+0300
2024-09-02T10:25+0300
втб
банковские приложения
персональные данные
мошенничество
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В рамках борьбы с мошенничеством ВТБ вводит новую систему блокировки подозрительной активности, сообщает издание РБК.Теперь при подозрении на получение мошенниками доступа к аккаунтам своих клиентов ВТБ будет включать "режим чтения" в банковском приложении. Таким образом проведение операций как в интернет-версии банка, так и в приложении станет недоступным, сообщает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.Такая блокировка будет срабатывать автоматически при отслеживании подозрительной активности или компрометации персональных данных клиента. На сегодняшний день ВТБ проводит тестирование новой функции."ВТБ зафиксирует, если мошенники войдут в онлайн-банк и начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы", — объяснил Чугунов. Он добавил, что функция станет доступной уже в октябре текущего года.Для снятия введенных ограничений клиенту будет нужно обратиться в офис, банкомат, чат банка или информационный центр. После прохождения процедуры идентификации операции будут разблокированы.
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втб, банковские приложения, персональные данные
ВТБ, банковские приложения, персональные данные, Мошенничество
Режим чтения: банки нашли средство против мошенников
РБК: ВТБ начнет замораживать работу приложений при подозрении на мошенничество
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
В рамках борьбы с мошенничеством ВТБ вводит новую систему блокировки подозрительной активности, сообщает издание РБК
.
Теперь при подозрении на получение мошенниками доступа к аккаунтам своих клиентов ВТБ будет включать "режим чтения" в банковском приложении. Таким образом проведение операций как в интернет-версии банка, так и в приложении станет недоступным, сообщает старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Такая блокировка будет срабатывать автоматически при отслеживании подозрительной активности или компрометации персональных данных клиента. На сегодняшний день ВТБ проводит тестирование новой функции.
"ВТБ зафиксирует, если мошенники войдут в онлайн-банк и начнут делать нетипичные для конкретного клиента запросы", — объяснил Чугунов. Он добавил, что функция станет доступной уже в октябре текущего года.
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Для снятия введенных ограничений клиенту будет нужно обратиться в офис, банкомат, чат банка или информационный центр. После прохождения процедуры идентификации операции будут разблокированы.