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В ВТБ рассказали о восстановлении авторынка РФ до уровня начала 2022 года

В ВТБ рассказали о восстановлении авторынка РФ до уровня начала 2022 года - 02.09.2024, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали о восстановлении авторынка РФ до уровня начала 2022 года

Доля продаж новых легковых машин на российском рынке, по прогнозам ВТБ, во втором полугодии превысит 20% и приблизится к значениям начала 2022 года, сообщили в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:41+0300

2024-09-02T11:41+0300

2024-09-02T11:41+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доля продаж новых легковых машин на российском рынке, по прогнозам ВТБ, во втором полугодии превысит 20% и приблизится к значениям начала 2022 года, сообщили в пресс-службе ВТБ в преддверии ВЭФ-2024. "Российский авторынок активно восстанавливается, его структура уже практически вернулась к уровню начала 2022 года. Подобную тенденцию мы видим и в кредитовании – к концу года почти половина сделок будет приходиться на новые машины", – такие слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова приводит пресс-служба банка. Драйверами их продаж, по его словам, будут выступать госпрограмма и дальнейшая экспансия китайских марок, которые продолжают усиливать свои позиции на российском рынке. По оценкам ВТБ, как отметил Горшков, в 2024 году поставки машин из КНР вдвое превысят прошлогодние значения и достигнут одного миллиона автомобилей. Топ-менеджер ВТБ добавил, что росту продаж новых машин также способствуют совместные программы банков и автопроизводителей. Пресс-служба банка уточнила, что по прогнозам ВТБ, по итогам второго полугодия новые автомобили займут более 20% в продажах, что будет сопоставимо с показателем на начало 2022 года - 22%. При этом доля таких машин значительно превысит средние значения последних двух лет: 15,5% в прошлом году и 12,5% - годом ранее. По итогам 2021 года новые авто занимали 21,8% в продажах. В абсолютных цифрах продажи новых автомобилей по итогам 2024 года достигнут 1,4 миллиона штук, ожидают в банке: это на треть больше результатов 2023 года, и в два раза – 2022 года. Однако они будут на 16% ниже уровня 2021 года, когда жители России приобрели у дилеров порядка 1,7 миллиона легковых машин. "На рынке автокредитования происходят аналогичные структурные изменения, хотя и более скромными темпами из-за "охлаждающих" мер ЦБ. По прогнозам ВТБ, в этом году доля сделок на покупку новых транспортных средств вырастет почти до половины: с 43% до 47%. В 2023 году на эти машины в выдачах автокредитов приходилось 42%, а в начале 2022 года - 70%", - добавили в пресс-службе. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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авторынок рф, втб, вэф, китайский автопром, легковые автомобилии