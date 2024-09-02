Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ не увидел системных проблем при платежах с русскими именами в Китае - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/vtb-851276896.html
ВТБ не увидел системных проблем при платежах с русскими именами в Китае
ВТБ не увидел системных проблем при платежах с русскими именами в Китае - 02.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ не увидел системных проблем при платежах с русскими именами в Китае
ВТБ не наблюдает системных сложностей в обработке китайскими банками платежных документов, в которых указаны русские имена, сообщила РИА Новости пресс-служба... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:53+0300
2024-09-02T15:54+0300
экономика
россия
китай
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. ВТБ не наблюдает системных сложностей в обработке китайскими банками платежных документов, в которых указаны русские имена, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. В понедельник газета "Известия" написала со ссылкой на нескольких представителей бизнеса, что ряд китайских банков стали отказываться принимать денежные средства не только в случаях, когда они идут из России, но и даже когда в платежных документах указаны русские имена. Впрочем в статье отмечалось, что такая практика пока не массовая. "На данный момент мы не можем подтвердить случаи отказов со стороны китайских банков, связанные с указанием русских имен в платежных документах. Мы не наблюдаем каких-либо системных сложностей в обработке платежей, содержащих русские имена", - сообщила пресс-служба ВТБ. Бизнес ждет, что между Россией и Китаем будет выстроена полноценная защищенная система платежей с достаточным числом инструментов, это поможет устранить проблемы в расчетах за товары, рассказывал РИА Новости недавно глава "Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей" Виталий Манкевич. Он отмечал, что вопрос обсуждался и премьерами двух стран на встрече в августе в Москве. В совместном коммюнике, принятом главами правительств, указывалось, что они будут продолжать обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем, договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе посредством открытия корсчетов и учреждения филиалов и дочерних банков в двух странах.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2aee23e87a72a645553c01e2adda28d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, втб
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ВТБ
15:53 02.09.2024 (обновлено: 15:54 02.09.2024)
 
ВТБ не увидел системных проблем при платежах с русскими именами в Китае

ВТБ не наблюдает системных проблем при платежах с русскими именами в Китае

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. ВТБ не наблюдает системных сложностей в обработке китайскими банками платежных документов, в которых указаны русские имена, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации.
В понедельник газета "Известия" написала со ссылкой на нескольких представителей бизнеса, что ряд китайских банков стали отказываться принимать денежные средства не только в случаях, когда они идут из России, но и даже когда в платежных документах указаны русские имена. Впрочем в статье отмечалось, что такая практика пока не массовая.
"На данный момент мы не можем подтвердить случаи отказов со стороны китайских банков, связанные с указанием русских имен в платежных документах. Мы не наблюдаем каких-либо системных сложностей в обработке платежей, содержащих русские имена", - сообщила пресс-служба ВТБ.
Бизнес ждет, что между Россией и Китаем будет выстроена полноценная защищенная система платежей с достаточным числом инструментов, это поможет устранить проблемы в расчетах за товары, рассказывал РИА Новости недавно глава "Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей" Виталий Манкевич. Он отмечал, что вопрос обсуждался и премьерами двух стран на встрече в августе в Москве.
В совместном коммюнике, принятом главами правительств, указывалось, что они будут продолжать обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем, договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе посредством открытия корсчетов и учреждения филиалов и дочерних банков в двух странах.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала