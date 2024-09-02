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ВТБ не увидел системных проблем при платежах с русскими именами в Китае

ВТБ не увидел системных проблем при платежах с русскими именами в Китае - 02.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ не увидел системных проблем при платежах с русскими именами в Китае

ВТБ не наблюдает системных сложностей в обработке китайскими банками платежных документов, в которых указаны русские имена, сообщила РИА Новости пресс-служба... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T15:53+0300

2024-09-02T15:53+0300

2024-09-02T15:54+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. ВТБ не наблюдает системных сложностей в обработке китайскими банками платежных документов, в которых указаны русские имена, сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. В понедельник газета "Известия" написала со ссылкой на нескольких представителей бизнеса, что ряд китайских банков стали отказываться принимать денежные средства не только в случаях, когда они идут из России, но и даже когда в платежных документах указаны русские имена. Впрочем в статье отмечалось, что такая практика пока не массовая. "На данный момент мы не можем подтвердить случаи отказов со стороны китайских банков, связанные с указанием русских имен в платежных документах. Мы не наблюдаем каких-либо системных сложностей в обработке платежей, содержащих русские имена", - сообщила пресс-служба ВТБ. Бизнес ждет, что между Россией и Китаем будет выстроена полноценная защищенная система платежей с достаточным числом инструментов, это поможет устранить проблемы в расчетах за товары, рассказывал РИА Новости недавно глава "Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей" Виталий Манкевич. Он отмечал, что вопрос обсуждался и премьерами двух стран на встрече в августе в Москве. В совместном коммюнике, принятом главами правительств, указывалось, что они будут продолжать обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем, договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе посредством открытия корсчетов и учреждения филиалов и дочерних банков в двух странах.

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