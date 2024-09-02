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Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах

Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах - 02.09.2024, ПРАЙМ

Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в земельный парламент Тюрингии и заняла втрое место на выборах в законодательный орган... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T05:38+0300

2024-09-02T05:38+0300

2024-09-02T05:42+0300

политика

германия

адг

выборы в сша

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в земельный парламент Тюрингии и заняла втрое место на выборах в законодательный орган Саксонии, следует из опубликованных официальных результатов.В Тюрингии, как свидетельствуют данные местной избирательной комиссии, АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге) и в итоге увеличила свое присутствие в парламенте на 10 мест.В парламенте Саксонии, согласно данным Земельного статистического управления, АдГ поддержали 30,6% избирателей. Таким образом, правые уступили первенство партии "Христианско-демократический союз", получившую 31,9% голосов.

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германия, адг, выборы в сша