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Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах
Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах - 02.09.2024, ПРАЙМ
Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах
Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в земельный парламент Тюрингии и заняла втрое место на выборах в законодательный орган... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T05:38+0300
2024-09-02T05:42+0300
политика
германия
адг
выборы в сша
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в земельный парламент Тюрингии и заняла втрое место на выборах в законодательный орган Саксонии, следует из опубликованных официальных результатов.В Тюрингии, как свидетельствуют данные местной избирательной комиссии, АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге) и в итоге увеличила свое присутствие в парламенте на 10 мест.В парламенте Саксонии, согласно данным Земельного статистического управления, АдГ поддержали 30,6% избирателей. Таким образом, правые уступили первенство партии "Христианско-демократический союз", получившую 31,9% голосов.
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германия, адг, выборы в сша
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, выборы в США
05:38 02.09.2024 (обновлено: 05:42 02.09.2024)
 
Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах

Правая партия АдГ выиграла выборы в Тюрингии и заняла второе место в Саксонии

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© flickr.com / tjuel
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" победила на выборах в земельный парламент Тюрингии и заняла втрое место на выборах в законодательный орган Саксонии, следует из опубликованных официальных результатов.
В Тюрингии, как свидетельствуют данные местной избирательной комиссии, АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге) и в итоге увеличила свое присутствие в парламенте на 10 мест.
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В парламенте Саксонии, согласно данным Земельного статистического управления, АдГ поддержали 30,6% избирателей. Таким образом, правые уступили первенство партии "Христианско-демократический союз", получившую 31,9% голосов.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАдГвыборы в США
 
 
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