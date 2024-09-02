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Путин расширил выплаты в случае гибели командированных в новые регионы

Путин расширил выплаты в случае гибели командированных в новые регионы - 02.09.2024, ПРАЙМ

Путин расширил выплаты в случае гибели командированных в новые регионы

Выплаты в случае гибели либо увечья командированных для выполнения работ в новых регионах России теперь распространяются на сотрудников индивидуальных... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T17:25+0300

2024-09-02T17:25+0300

2024-09-02T17:25+0300

россия

владимир путин

указ

новые регионы рф

командировка

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Выплаты в случае гибели либо увечья командированных для выполнения работ в новых регионах России теперь распространяются на сотрудников индивидуальных предпринимателей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали в понедельник. Глава государства в 2022 году подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки чиновникам и сотрудникам организаций, которые выполняют работы на новых территориях РФ. В документе сказано, что в случае гибели лиц из перечисленных в документе категорий, их родственникам полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей, в случае получения увечья им полагается выплата в размере трех миллионов рублей. Новый указ президента РФ расширил категории лиц, которым положены такие меры поддержки. "Слова "а также работников иных организаций" заменить словами "работников иных организаций, работников индивидуальных предпринимателей", — сказано в документе. Указа теперь также действует в отношении физлиц, привлеченных к работам на основании контракта с органами, организациями, учреждениями и ИП и прибывшими для непосредственного участия в выполнении работ. Кроме того, расширен перечень работ, которые выполняют командированные, попадающие под действие указа. В их число вошли перевозки пассажиров и грузов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, указ, новые регионы рф, командировка