Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин расширил выплаты в случае гибели командированных в новые регионы - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240902/vyplaty-851280252.html
Путин расширил выплаты в случае гибели командированных в новые регионы
Путин расширил выплаты в случае гибели командированных в новые регионы - 02.09.2024, ПРАЙМ
Путин расширил выплаты в случае гибели командированных в новые регионы
Выплаты в случае гибели либо увечья командированных для выполнения работ в новых регионах России теперь распространяются на сотрудников индивидуальных... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:25+0300
2024-09-02T17:25+0300
россия
владимир путин
указ
новые регионы рф
командировка
https://cdnn.1prime.ru/img/83612/52/836125200_0:38:3166:1819_1920x0_80_0_0_2f0e47ccc18a1c9b8e44661aaff0f6bd.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Выплаты в случае гибели либо увечья командированных для выполнения работ в новых регионах России теперь распространяются на сотрудников индивидуальных предпринимателей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали в понедельник. Глава государства в 2022 году подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки чиновникам и сотрудникам организаций, которые выполняют работы на новых территориях РФ. В документе сказано, что в случае гибели лиц из перечисленных в документе категорий, их родственникам полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей, в случае получения увечья им полагается выплата в размере трех миллионов рублей. Новый указ президента РФ расширил категории лиц, которым положены такие меры поддержки. "Слова "а также работников иных организаций" заменить словами "работников иных организаций, работников индивидуальных предпринимателей", — сказано в документе. Указа теперь также действует в отношении физлиц, привлеченных к работам на основании контракта с органами, организациями, учреждениями и ИП и прибывшими для непосредственного участия в выполнении работ. Кроме того, расширен перечень работ, которые выполняют командированные, попадающие под действие указа. В их число вошли перевозки пассажиров и грузов.
https://1prime.ru/20240817/rezerv-850951555.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83612/52/836125200_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_6b75ffba98b8f8c095beb7cb4b9fd389.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, указ, новые регионы рф, командировка
РОССИЯ, Владимир Путин, указ, новые регионы РФ, командировка
17:25 02.09.2024
 
Путин расширил выплаты в случае гибели командированных в новые регионы

Выплаты при гибели командированных в новые регионы расширили на работников ИП

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Выплаты в случае гибели либо увечья командированных для выполнения работ в новых регионах России теперь распространяются на сотрудников индивидуальных предпринимателей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали в понедельник.
Глава государства в 2022 году подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки чиновникам и сотрудникам организаций, которые выполняют работы на новых территориях РФ. В документе сказано, что в случае гибели лиц из перечисленных в документе категорий, их родственникам полагается единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей, в случае получения увечья им полагается выплата в размере трех миллионов рублей.
Новый указ президента РФ расширил категории лиц, которым положены такие меры поддержки.
"Слова "а также работников иных организаций" заменить словами "работников иных организаций, работников индивидуальных предпринимателей", — сказано в документе.
Указа теперь также действует в отношении физлиц, привлеченных к работам на основании контракта с органами, организациями, учреждениями и ИП и прибывшими для непосредственного участия в выполнении работ.
Кроме того, расширен перечень работ, которые выполняют командированные, попадающие под действие указа. В их число вошли перевозки пассажиров и грузов.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2024
Новые регионы получат до трех млрд рублей для создания аварийного резерва
17 августа, 13:22
 
РОССИЯВладимир Путинуказновые регионы РФкомандировка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала