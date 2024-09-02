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На Запорожской АЭС отключилась одна из линий энергоснабжения
На Запорожской АЭС отключилась одна из линий энергоснабжения - 02.09.2024, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС отключилась одна из линий энергоснабжения
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1" отключилась на Запорожской АЭС (ЗАЭС) по действием автоматики, сказано в сообщении в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T21:56+0300
2024-09-02T21:56+0300
2024-09-02T21:57+0300
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1" отключилась на Запорожской АЭС (ЗАЭС) по действием автоматики, сказано в сообщении в Telegram-канале станции. Отмечается, что питание для собственных нужд станции сейчас идет от линии 750кВ "Днепровская". По данным ЗАЭС, все блоки станции в настоящее время остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается согласно всем необходимым регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности. В сообщении также сказано, что радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых природных значений.
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запорожская аэс
Энергетика, Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС отключилась одна из линий энергоснабжения
Запорожская АЭС: автоматика станции отключила линию 330 кВ "Ферросплавная-1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1" отключилась на Запорожской АЭС (ЗАЭС) по действием автоматики, сказано в сообщении в Telegram-канале станции.
Отмечается, что питание для собственных нужд станции сейчас идет от линии 750кВ "Днепровская".
По данным ЗАЭС, все блоки станции в настоящее время остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается согласно всем необходимым регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В сообщении также сказано, что радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых природных значений.
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