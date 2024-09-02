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При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС
При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС - 02.09.2024, ПРАЙМ
При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС
Финдиректор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена погибли в результате падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сказано в сообщении... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T21:05+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Финдиректор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена погибли в результате падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сказано в сообщении на сайте РФС.Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз скорбит вместе с семьями погибших в данной трагедии. "Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше", — сказал он.По словам Дюкова, РФС окажет финансовую поддержку семье Замятина и возьмет на себя расходы на организацию похорон.Ранее Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по факту потери связи с вертолетом Ми-8 (статья 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Следовавший 31 августа с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки Ми-8 не прибыл в пункт назначения. Согласно предварительным данным, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев сообщил, что тела всех погибших в результате крушения Ми-8 были найдены.
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камчатка, ми-8, рфс
Происшествия, КАМЧАТКА, Ми-8, РФС
При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС
РФС: финдиректор союза Арсений Замятин погиб при крушении Ми-8 на Камчатке
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Финдиректор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена погибли в результате падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сказано в сообщении на сайте РФС.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз скорбит вместе с семьями погибших в данной трагедии.
"Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше", — сказал он.
По словам Дюкова, РФС окажет финансовую поддержку семье Замятина и возьмет на себя расходы на организацию похорон.
Ранее Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по факту потери связи с вертолетом Ми-8 (статья 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Следовавший 31 августа с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки Ми-8 не прибыл в пункт назначения. Согласно предварительным данным, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев сообщил, что тела всех погибших в результате крушения Ми-8 были найдены.
На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили погибших