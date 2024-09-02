https://1prime.ru/20240902/zamyatin-851284940.html

При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС

При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС - 02.09.2024, ПРАЙМ

При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС

Финдиректор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена погибли в результате падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сказано в сообщении... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T21:05+0300

2024-09-02T21:05+0300

2024-09-02T21:19+0300

происшествия

камчатка

ми-8

рфс

https://cdnn.1prime.ru/img/83798/53/837985325_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_53f8d82ea376951ac2d65791ba94cb9c.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Финдиректор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена погибли в результате падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сказано в сообщении на сайте РФС.Президент РФС Александр Дюков заявил, что союз скорбит вместе с семьями погибших в данной трагедии. "Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше", — сказал он.По словам Дюкова, РФС окажет финансовую поддержку семье Замятина и возьмет на себя расходы на организацию похорон.Ранее Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбудил уголовное дело по факту потери связи с вертолетом Ми-8 (статья 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Следовавший 31 августа с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки Ми-8 не прибыл в пункт назначения. Согласно предварительным данным, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев сообщил, что тела всех погибших в результате крушения Ми-8 были найдены.

https://1prime.ru/20240901/krushenie-851253904.html

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камчатка, ми-8, рфс