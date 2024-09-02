https://1prime.ru/20240902/zelenskiy-851275509.html
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область ослабила украинских военных, приблизив конец киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:32+0300
2024-09-02T15:32+0300
2024-09-02T16:22+0300
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область ослабила украинских военных, приблизив конец киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение в социальной сети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз."После провала неудачной авантюры ВСУ в Курской области российские войска прорвали украинскую оборону на востоке. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, освобождаются ежедневно. Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского", — отметил он в публикации.Ранее Министерство обороны России опубликовало данные о том, что российские военные освободили населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и провели удары по украинским формированиям в ряде районов ДНР, отражая при этом контратаки украинских бригад.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО
Боуз: провал ВСУ в Курской области означает "начало конца" Зеленского
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область ослабила украинских военных, приблизив конец киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение в социальной сети Х высказал
ирландский журналист Чей Боуз.
"После провала неудачной авантюры ВСУ в Курской области российские войска прорвали украинскую оборону на востоке. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, освобождаются ежедневно. Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского", — отметил он в публикации.
Ранее Министерство обороны России опубликовало данные о том, что российские военные освободили населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и провели удары по украинским формированиям в ряде районов ДНР, отражая при этом контратаки украинских бригад.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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