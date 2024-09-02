Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240902/zelenskiy-851275509.html
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область ослабила украинских военных, приблизив конец киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:32+0300
2024-09-02T16:22+0300
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область ослабила украинских военных, приблизив конец киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение в социальной сети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз."После провала неудачной авантюры ВСУ в Курской области российские войска прорвали украинскую оборону на востоке. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, освобождаются ежедневно. Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского", — отметил он в публикации.Ранее Министерство обороны России опубликовало данные о том, что российские военные освободили населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и провели удары по украинским формированиям в ряде районов ДНР, отражая при этом контратаки украинских бригад.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240902/polsha-851275121.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:32 02.09.2024 (обновлено: 16:22 02.09.2024)
 
"Зеленскому конец". На Западе сделали неожиданное заявление о ходе СВО

Боуз: провал ВСУ в Курской области означает "начало конца" Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область ослабила украинских военных, приблизив конец киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение в социальной сети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.
"После провала неудачной авантюры ВСУ в Курской области российские войска прорвали украинскую оборону на востоке. Города и деревни, находившиеся под контролем ВСУ с 2014 года, освобождаются ежедневно. Операция в Курской области, как и ожидалось, может стать реальным началом конца Зеленского", — отметил он в публикации.
Ранее Министерство обороны России опубликовало данные о том, что российские военные освободили населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР) и провели удары по украинским формированиям в ряде районов ДНР, отражая при этом контратаки украинских бригад.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
Нет и еще раз нет. Польша отвергла две главные хотелки Зеленского
15:18
 
УКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала