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Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией проектов в ВТС

Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией проектов в ВТС - 03.09.2024, ПРАЙМ

Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией проектов в ВТС

На прошедшей встрече комиссии России и Анголы по военно-техническому сотрудничеству был обсужден "ряд проектов, которые планируют реализовать", сообщил РИА... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T07:57+0300

2024-09-03T07:57+0300

2024-09-03T07:58+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. На прошедшей встрече комиссии России и Анголы по военно-техническому сотрудничеству был обсужден "ряд проектов, которые планируют реализовать", сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья. "В конце прошлого года или в начале этого года, если я правильно помню, прошла комиссия, в которой приняли участие Россия и Ангола - комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Насколько мне известно, на этой встрече были подняты ряд проектов, которые планируют реализовать", - сказал дипломат. Россия и Ангола традиционно взаимодействуют в военно-технической сфере, в 2006 году между Москвой и Луандой было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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оружие, россия, ангола, втс, вэф-2024