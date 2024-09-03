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Сюрпризы от ГИБДД: что придется возить в машине с сентября

Сюрпризы от ГИБДД: что придется возить в машине с сентября - 03.09.2024, ПРАЙМ

Сюрпризы от ГИБДД: что придется возить в машине с сентября

С первого сентября в силу вступает приказ Минздрава, предусматривающий новые требования к автомобильной аптечке. Об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат,... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T03:03+0300

2024-09-03T03:03+0300

2024-09-03T03:03+0300

авто

эксклюзив

аптечка

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. С первого сентября в силу вступает приказ Минздрава, предусматривающий новые требования к автомобильной аптечке. Об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Как и ранее, аптечка должна содержать:Из нововведений в указанный перечень добавили:Кроме того, вместо марлевых бинтов аптечку теперь можно укомплектовать нестерильными фиксирующими эластичными бинтами размером не менее 2 м на 10 см и не менее 2 м на 14 см соответственно.Изменилось и минимальное требуемое количество некоторых изделий.К примеру, если раньше в аптечке должно было быть одно устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот", то теперь не менее двух.Адвокат отмечает, что по ряду причин мотивация к обновлению аптечек у автомобилистов будет "крайне невысокая". Дело в том, аптечки старого образца разрешили использовать вплоть до 01.09.2027 года. Также действующее законодательство не предусматривает административной ответственности за несоответствие аптечки требованиям, устанавливаемым Минздравом.Более того, год назад из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, положение об аптечках было исключено. Наличие аптечки и огнетушителя проверяется лишь при проведении техосмотра, по итогам которого выдается диагностическая карта, разрешающая эксплуатацию машины. Поэтому требование инспектора ГИБДД показать эти предметы незаконно с сентября 2023 года, заключил Данилов.

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авто, эксклюзив, аптечка