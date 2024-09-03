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Сюрпризы от ГИБДД: что придется возить в машине с сентября - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Сюрпризы от ГИБДД: что придется возить в машине с сентября
Сюрпризы от ГИБДД: что придется возить в машине с сентября - 03.09.2024, ПРАЙМ
Сюрпризы от ГИБДД: что придется возить в машине с сентября
С первого сентября в силу вступает приказ Минздрава, предусматривающий новые требования к автомобильной аптечке. Об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T03:03+0300
2024-09-03T03:03+0300
авто
эксклюзив
аптечка
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. С первого сентября в силу вступает приказ Минздрава, предусматривающий новые требования к автомобильной аптечке. Об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Как и ранее, аптечка должна содержать:Из нововведений в указанный перечень добавили:Кроме того, вместо марлевых бинтов аптечку теперь можно укомплектовать нестерильными фиксирующими эластичными бинтами размером не менее 2 м на 10 см и не менее 2 м на 14 см соответственно.Изменилось и минимальное требуемое количество некоторых изделий.К примеру, если раньше в аптечке должно было быть одно устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот", то теперь не менее двух.Адвокат отмечает, что по ряду причин мотивация к обновлению аптечек у автомобилистов будет "крайне невысокая". Дело в том, аптечки старого образца разрешили использовать вплоть до 01.09.2027 года. Также действующее законодательство не предусматривает административной ответственности за несоответствие аптечки требованиям, устанавливаемым Минздравом.Более того, год назад из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, положение об аптечках было исключено. Наличие аптечки и огнетушителя проверяется лишь при проведении техосмотра, по итогам которого выдается диагностическая карта, разрешающая эксплуатацию машины. Поэтому требование инспектора ГИБДД показать эти предметы незаконно с сентября 2023 года, заключил Данилов.
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авто, эксклюзив, аптечка
Авто, Эксклюзив, аптечка
03:03 03.09.2024
 
Сюрпризы от ГИБДД: что придется возить в машине с сентября

Адвокат Данилов: содержимое автомобильной аптечки изменилось с сентября

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкАптечка
Аптечка - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. С первого сентября в силу вступает приказ Минздрава, предусматривающий новые требования к автомобильной аптечке. Об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Как и ранее, аптечка должна содержать:
  • Медицинские нестерильные одноразовые маски;
  • Медицинские нестерильные перчатки;
  • Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот";
  • Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения;
  • Медицинские марлевые бинты размером не менее 5 м на 10 см и не менее 7 м на 14 см соответственно;
  • Стерильные медицинские салфетки;
  • Рулонный фиксирующий лейкопластырь;
  • Ножницы;
  • Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП;
  • Один футляр.
Из нововведений в указанный перечень добавили:
  • Одно спасательное изотермическое покрывало размером не менее 160 на 210 см;
  • Один блокнот формата не менее A7;
  • Один маркер черного или синего цвета или карандаш.
Кроме того, вместо марлевых бинтов аптечку теперь можно укомплектовать нестерильными фиксирующими эластичными бинтами размером не менее 2 м на 10 см и не менее 2 м на 14 см соответственно.
Изменилось и минимальное требуемое количество некоторых изделий.
К примеру, если раньше в аптечке должно было быть одно устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот", то теперь не менее двух.
Адвокат отмечает, что по ряду причин мотивация к обновлению аптечек у автомобилистов будет "крайне невысокая". Дело в том, аптечки старого образца разрешили использовать вплоть до 01.09.2027 года. Также действующее законодательство не предусматривает административной ответственности за несоответствие аптечки требованиям, устанавливаемым Минздравом.
Более того, год назад из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, положение об аптечках было исключено. Наличие аптечки и огнетушителя проверяется лишь при проведении техосмотра, по итогам которого выдается диагностическая карта, разрешающая эксплуатацию машины. Поэтому требование инспектора ГИБДД показать эти предметы незаконно с сентября 2023 года, заключил Данилов.
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