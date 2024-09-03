https://1prime.ru/20240903/avto-851301255.html

Раскрыто, кто больше всех пользуется каршерингом в Москве

Раскрыто, кто больше всех пользуется каршерингом в Москве - 03.09.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, кто больше всех пользуется каршерингом в Москве

Автомобили каршеринга в Москве чаще всего арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет, сообщается в Telegram-канале... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T12:07+0300

2024-09-03T12:07+0300

2024-09-03T12:07+0300

авто

каршеринг

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Автомобили каршеринга в Москве чаще всего арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что 47% автовладельцев в Москве пользуются каршерингом."Чаще всего автомобили арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет", - говорится в сообщении.Уточняется, что предпочтение каршерингу отдают из-за того, что можно добраться до нужной точки и оставить там автомобиль, не нужно оплачивать парковку и не нужно обслуживать автомобиль самостоятельно."По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сервис краткосрочной аренды автомобилей. Сегодня пользователям доступны 38 тысяч машин разных классов и категорий: электромобили, авто бизнес- и премиум-класса и отечественные марки. Средний возраст машины каршеринга — 1,5 года. При этом нет ни одного автомобиля ниже экокласса "Евро-5", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://1prime.ru/20240803/karshering-850647142.html

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авто, каршеринг