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Раскрыто, кто больше всех пользуется каршерингом в Москве - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, кто больше всех пользуется каршерингом в Москве
Раскрыто, кто больше всех пользуется каршерингом в Москве - 03.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, кто больше всех пользуется каршерингом в Москве
Автомобили каршеринга в Москве чаще всего арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет, сообщается в Telegram-канале... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:07+0300
2024-09-03T12:07+0300
авто
каршеринг
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Автомобили каршеринга в Москве чаще всего арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что 47% автовладельцев в Москве пользуются каршерингом."Чаще всего автомобили арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет", - говорится в сообщении.Уточняется, что предпочтение каршерингу отдают из-за того, что можно добраться до нужной точки и оставить там автомобиль, не нужно оплачивать парковку и не нужно обслуживать автомобиль самостоятельно."По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сервис краткосрочной аренды автомобилей. Сегодня пользователям доступны 38 тысяч машин разных классов и категорий: электромобили, авто бизнес- и премиум-класса и отечественные марки. Средний возраст машины каршеринга — 1,5 года. При этом нет ни одного автомобиля ниже экокласса "Евро-5", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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авто, каршеринг
Авто, каршеринг
12:07 03.09.2024
 
Раскрыто, кто больше всех пользуется каршерингом в Москве

Каршерингом в Москве чаще пользуются мужчины 40 лет, с семьей и стажем вождения от 7 лет

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтопарк каршеринга "Ситидрайв" пополнился электрокаром Tesla Model Y
Автопарк каршеринга Ситидрайв пополнился электрокаром Tesla Model Y - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Автомобили каршеринга в Москве чаще всего арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что 47% автовладельцев в Москве пользуются каршерингом.
"Чаще всего автомобили арендуют мужчины в возрасте 40 лет, у которых есть семья и стаж вождения от семи лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предпочтение каршерингу отдают из-за того, что можно добраться до нужной точки и оставить там автомобиль, не нужно оплачивать парковку и не нужно обслуживать автомобиль самостоятельно.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем сервис краткосрочной аренды автомобилей. Сегодня пользователям доступны 38 тысяч машин разных классов и категорий: электромобили, авто бизнес- и премиум-класса и отечественные марки. Средний возраст машины каршеринга — 1,5 года. При этом нет ни одного автомобиля ниже экокласса "Евро-5", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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