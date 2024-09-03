https://1prime.ru/20240903/avto-851302057.html

Лучшая замена Camry: в России появился новый седан от Toyota

Лучшая замена Camry: в России появился новый седан от Toyota - 03.09.2024, ПРАЙМ

Лучшая замена Camry: в России появился новый седан от Toyota

В России начались продажи новых импортных седанов Toyota Avalon, которые привезли по схеме параллельного импорта, говорится в материале портала "Автоновости... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T12:28+0300

2024-09-03T12:28+0300

2024-09-03T12:28+0300

россия

авто

toyota

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В России начались продажи новых импортных седанов Toyota Avalon, которые привезли по схеме параллельного импорта, говорится в материале портала "Автоновости дня".Цены на автомобили снизились с мая этого года и теперь составляют 3 499 000 рублей. Один из официальных дилеров Toyota в Саратове предлагает седаны в диапазоне цен от 3 499 000 до 3 750 000 рублей.В издании отметили, что самая доступная комплектация, именуемая Progressive Edition, включает в себя различные опции, такие как датчики света, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и медиасистему с большим тачскрином.Все новые Avalon оснащены базовым 2,0-литровым двигателем мощностью 178 лошадиных сил, работающим с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Avalon обладает большей длиной и колесной базой, чем Toyota Camry.

https://1prime.ru/20240820/toyota-851002537.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, toyota