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Лучшая замена Camry: в России появился новый седан от Toyota
Лучшая замена Camry: в России появился новый седан от Toyota - 03.09.2024, ПРАЙМ
Лучшая замена Camry: в России появился новый седан от Toyota
В России начались продажи новых импортных седанов Toyota Avalon, которые привезли по схеме параллельного импорта, говорится в материале портала "Автоновости... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:28+0300
2024-09-03T12:28+0300
2024-09-03T12:28+0300
россия
авто
toyota
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. В России начались продажи новых импортных седанов Toyota Avalon, которые привезли по схеме параллельного импорта, говорится в материале портала "Автоновости дня".Цены на автомобили снизились с мая этого года и теперь составляют 3 499 000 рублей. Один из официальных дилеров Toyota в Саратове предлагает седаны в диапазоне цен от 3 499 000 до 3 750 000 рублей.В издании отметили, что самая доступная комплектация, именуемая Progressive Edition, включает в себя различные опции, такие как датчики света, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и медиасистему с большим тачскрином.Все новые Avalon оснащены базовым 2,0-литровым двигателем мощностью 178 лошадиных сил, работающим с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Avalon обладает большей длиной и колесной базой, чем Toyota Camry.
https://1prime.ru/20240820/toyota-851002537.html
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россия, авто, toyota
Лучшая замена Camry: в России появился новый седан от Toyota
"Автоновости дня": в РФ начались продажи Toyota Avalon по цене 3,5 млн рублей
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ.
В России начались продажи новых импортных седанов Toyota Avalon, которые привезли по схеме параллельного импорта, говорится
в материале портала "Автоновости дня".
Цены на автомобили снизились с мая этого года и теперь составляют 3 499 000 рублей. Один из официальных дилеров Toyota в Саратове предлагает седаны в диапазоне цен от 3 499 000 до 3 750 000 рублей.
В издании отметили, что самая доступная комплектация, именуемая Progressive Edition, включает в себя различные опции, такие как датчики света, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и медиасистему с большим тачскрином.
Все новые Avalon оснащены базовым 2,0-литровым двигателем мощностью 178 лошадиных сил, работающим с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Avalon обладает большей длиной и колесной базой, чем Toyota Camry.
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