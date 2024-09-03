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Грядет катастрофа. Раскрыто состояние украинской энергосистемы

Грядет катастрофа. Раскрыто состояние украинской энергосистемы - 03.09.2024, ПРАЙМ

Грядет катастрофа. Раскрыто состояние украинской энергосистемы

Украина уже в ходе конфликта с Россией потеряла половину своих мощностей в производстве электроэнергии, пишет немецкое издание Die Welt. | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T12:46+0300

2024-09-03T12:46+0300

2024-09-03T12:46+0300

спецоперация на украине

украина

энергетика украины

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украина уже в ходе конфликта с Россией потеряла половину своих мощностей в производстве электроэнергии, пишет немецкое издание Die Welt.Как отмечается, веерные отключения электричества уже происходят по всей стране, а зима может привести к масштабной катастрофе. Ремонтные работы ведутся на электростанциях, принадлежащих компании национальному энергетическому оператору ДТЭК, и на других объектах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ компании утверждают, что восстановление поврежденных станций займет годы, а нехватка электроэнергии ощущается уже сейчас.Как пишет издание, энергетические объекты являются мишенями для атак, что ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону, а отсутствие эффективной противовоздушной обороны приводит к повторным ударам по уже восстановленным станциям.В этих условиях украинские энергетические компании ищут на европейском рынке списанные детали для восстановления инфраструктуры. Со своей стороны, европейское энергетическое сообщество предоставляет финансовую поддержку, но ее недостаточно для покрытия всех потребностей.Зима ожидается суровой, и нехватка электроэнергии может привести к серьезным последствиям для населения, говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, энергетика украины