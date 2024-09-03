https://1prime.ru/20240903/katastrofa-851302344.html
Грядет катастрофа. Раскрыто состояние украинской энергосистемы
Грядет катастрофа. Раскрыто состояние украинской энергосистемы - 03.09.2024, ПРАЙМ
Грядет катастрофа. Раскрыто состояние украинской энергосистемы
Украина уже в ходе конфликта с Россией потеряла половину своих мощностей в производстве электроэнергии, пишет немецкое издание Die Welt. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T12:46+0300
2024-09-03T12:46+0300
2024-09-03T12:46+0300
спецоперация на украине
украина
энергетика украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украина уже в ходе конфликта с Россией потеряла половину своих мощностей в производстве электроэнергии, пишет немецкое издание Die Welt.Как отмечается, веерные отключения электричества уже происходят по всей стране, а зима может привести к масштабной катастрофе. Ремонтные работы ведутся на электростанциях, принадлежащих компании национальному энергетическому оператору ДТЭК, и на других объектах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ компании утверждают, что восстановление поврежденных станций займет годы, а нехватка электроэнергии ощущается уже сейчас.Как пишет издание, энергетические объекты являются мишенями для атак, что ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону, а отсутствие эффективной противовоздушной обороны приводит к повторным ударам по уже восстановленным станциям.В этих условиях украинские энергетические компании ищут на европейском рынке списанные детали для восстановления инфраструктуры. Со своей стороны, европейское энергетическое сообщество предоставляет финансовую поддержку, но ее недостаточно для покрытия всех потребностей.Зима ожидается суровой, и нехватка электроэнергии может привести к серьезным последствиям для населения, говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240730/zelenskiy-850528095.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, энергетика украины
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, энергетика Украины
Грядет катастрофа. Раскрыто состояние украинской энергосистемы
Die Welt: предстоящая зима без воды и света обернется катастрофой для Украины
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украина уже в ходе конфликта с Россией потеряла половину своих мощностей в производстве электроэнергии, пишет немецкое издание Die Welt.
Как отмечается, веерные отключения электричества уже происходят по всей стране, а зима может привести к масштабной катастрофе. Ремонтные работы ведутся на электростанциях, принадлежащих компании национальному энергетическому оператору ДТЭК, и на других объектах.
В компании утверждают, что восстановление поврежденных станций займет годы, а нехватка электроэнергии ощущается уже сейчас.
"Не выживет": слова Зеленского об энергетике на Украине вызвали гнев в Сети
Как пишет издание, энергетические объекты являются мишенями для атак, что ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону, а отсутствие эффективной противовоздушной обороны приводит к повторным ударам по уже восстановленным станциям.
В этих условиях украинские энергетические компании ищут на европейском рынке списанные детали для восстановления инфраструктуры. Со своей стороны, европейское энергетическое сообщество предоставляет финансовую поддержку, но ее недостаточно для покрытия всех потребностей.
Зима ожидается суровой, и нехватка электроэнергии может привести к серьезным последствиям для населения, говорится в публикации.