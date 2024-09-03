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Скорый крах. На Западе высказались о ситуации на донбасском фронте - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Скорый крах. На Западе высказались о ситуации на донбасском фронте
Скорый крах. На Западе высказались о ситуации на донбасском фронте - 03.09.2024, ПРАЙМ
Скорый крах. На Западе высказались о ситуации на донбасском фронте
Украинские войска ждет скорый крах в Донбассе — российские силы наступают, их численность превосходит противника, а оскудевшим подразделениям ВСУ приходится... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:41+0300
2024-09-03T09:41+0300
спецоперация на украине
украина
всу
донбасс
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украинские войска ждет скорый крах в Донбассе — российские силы наступают, их численность превосходит противника, а оскудевшим подразделениям ВСУ приходится выдерживать натиск с опустевшими арсеналами, пишет норвежское издание ABC Nyheter.Как отмечает автор, контрудар ВСУ не привел к ослаблению давления на них со стороны России. Украинские силы сталкиваются с численным превосходством противника и нехваткой ресурсов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗападные эксперты предупреждают о возможном обрушении украинских линий обороны. Покровск (Красноармейск), стратегически важный для ВСУ, может пасть быстрее, чем Бахмут, полагают они. Сейчас российские войска приближаются к Покровску, что создает угрозу для украинских позиций.Назначение на этом направлении нового командира без соответствующего опыта на ключевую должность ухудшило ситуацию, подчеркивается в статье.Бывший подполковник Вооруженных сил Швеции Юаким Паасикиви считает, что Покровск может быть разрушен, если Россия применит авиабомбы и артиллерию, а защищать руины нет смысла.Автор напоминает, что ВСУ ранее отступили из некоторых районов восточной Украины, но замедлили российское наступление. Сейчас же Россия продолжает усиливать свои войска на фронте в рамках спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
09:41 03.09.2024
 
Скорый крах. На Западе высказались о ситуации на донбасском фронте

ABC Nyheter: украинские войска ждет скорый крах в Донбассе

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украинские войска ждет скорый крах в Донбассе — российские силы наступают, их численность превосходит противника, а оскудевшим подразделениям ВСУ приходится выдерживать натиск с опустевшими арсеналами, пишет норвежское издание ABC Nyheter.
Как отмечает автор, контрудар ВСУ не привел к ослаблению давления на них со стороны России. Украинские силы сталкиваются с численным превосходством противника и нехваткой ресурсов.
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Западные эксперты предупреждают о возможном обрушении украинских линий обороны. Покровск (Красноармейск), стратегически важный для ВСУ, может пасть быстрее, чем Бахмут, полагают они. Сейчас российские войска приближаются к Покровску, что создает угрозу для украинских позиций.
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Назначение на этом направлении нового командира без соответствующего опыта на ключевую должность ухудшило ситуацию, подчеркивается в статье.
Бывший подполковник Вооруженных сил Швеции Юаким Паасикиви считает, что Покровск может быть разрушен, если Россия применит авиабомбы и артиллерию, а защищать руины нет смысла.
Автор напоминает, что ВСУ ранее отступили из некоторых районов восточной Украины, но замедлили российское наступление. Сейчас же Россия продолжает усиливать свои войска на фронте в рамках спецоперации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУДОНБАСС
 
 
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