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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 сентября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 сентября - 03.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 5,74 копейки, до 12,1106 рубля, курс доллара снизился на 1,39 рубля, до 88,6118 рубля,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T17:51+0300
2024-09-03T17:51+0300
2024-09-03T17:54+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 5,74 копейки, до 12,1106 рубля, курс доллара снизился на 1,39 рубля, до 88,6118 рубля, курс евро - на 1,45 рубля, до 97,8121 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, курсы валют
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 сентября
ЦБ: курс доллара на 4 сентября — 88,6 руб, евро — 97,8 руб, юаня — 12,11 руб
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 5,74 копейки, до 12,1106 рубля, курс доллара снизился на 1,39 рубля, до 88,6118 рубля, курс евро - на 1,45 рубля, до 97,8121 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.