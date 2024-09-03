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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 сентября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 сентября - 03.09.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 4 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 5,74 копейки, до 12,1106 рубля, курс доллара снизился на 1,39 рубля, до 88,6118 рубля,... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T17:51+0300

2024-09-03T17:51+0300

2024-09-03T17:54+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 5,74 копейки, до 12,1106 рубля, курс доллара снизился на 1,39 рубля, до 88,6118 рубля, курс евро - на 1,45 рубля, до 97,8121 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, банк россии, курсы валют