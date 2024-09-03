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Цена нефти Brent ускорила снижение до 2,5%

Цена нефти Brent ускорила снижение до 2,5% - 03.09.2024, ПРАЙМ

Цена нефти Brent ускорила снижение до 2,5%

Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают уменьшаться, стоимость барреля марки Brent ускорила снижение до 2,5% на фоне ряда факторов, касающихся... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T14:26+0300

2024-09-03T14:26+0300

2024-09-03T14:26+0300

рынки

нефть

brent

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают уменьшаться, стоимость барреля марки Brent ускорила снижение до 2,5% на фоне ряда факторов, касающихся предложения и спроса на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,5%, до 75,58 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI — на 1,81%, до 72,22 доллара. Немногим ранее в ходе торгов цены опускались на 2% и 1,5% соответственно. Стоимость нефти в начале сентября опускается после двух месяцев снижения подряд. Суммарно за июль и август нефть Brent сократилась в стоимости на 9%, WTI — на 10%. "Рост был сдержан возможным увеличением добычи ОПЕК+ в октябре и слабыми экономическими данными из Китая", — цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen). Так, вышедшие в субботу данные показали неожиданное снижение индекса деловой активности PMI в промышленности Китая в августе. А по версии делового издания Caixin PMI промышленности в августе поднялся, напротив, выше ожиданий, как стало известно в понедельник. Китай является крупным импортером и потребителем нефти.

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рынки, нефть, brent