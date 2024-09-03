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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель - 03.09.2024, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются примерно на 3-3,5%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января, следует из данных торгов. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T16:15+0300
2024-09-03T16:15+0300
2024-09-03T16:17+0300
энергетика
нефть
brent
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 3-3,5%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января, следует из данных торгов.По состоянию на 16.12 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,64% - до 74,7 доллара за баррель, впервые с 3 января она находится ниже 75 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,09%, до 71,28 доллара.
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нефть, brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 3 января
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 3-3,5%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.12 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,64% - до 74,7 доллара за баррель, впервые с 3 января она находится ниже 75 долларов. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,09%, до 71,28 доллара.