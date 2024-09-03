https://1prime.ru/20240903/spetsoperatsiya-851309788.html

"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО

"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО - 03.09.2024, ПРАЙМ

"На грани смерти". В США сделали резкое заявление об обстановке в зоне СВО

ВСУ в ближайшее время ожидает крах из-за невосполнимых потерь в человеческой силе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T17:07+0300

2024-09-03T17:07+0300

2024-09-03T17:07+0300

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. ВСУ в ближайшее время ожидает крах из-за невосполнимых потерь в человеческой силе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Джонсон отметил, что сейчас украинская армия находится в тяжёлом положении, "словно истекает кровью". Необходимо остановить этот поток, иначе она может погибнуть. По его словам, несмотря на нежелание многих признавать это, украинская армия находится на грани краха. Он пояснил, что ситуация не может измениться в пользу Киева, так как ВСУ не хватает необходимого количества людей для восполнения потерь на фронте.По информации Министерства обороны Российской Федерации, на конец июля безвозвратные потери Вооружённых сил Украины по всей линии фронта превысили 700 тысяч человек. Ещё более 8 тысяч военнослужащих украинской армии были потеряны с начала боёв на Курском направлении.

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украина, сво, всу