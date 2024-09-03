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"Ускоряют разрушение". США предупредили об угрозе национального масштаба - 03.09.2024, ПРАЙМ
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"Ускоряют разрушение". США предупредили об угрозе национального масштаба
"Ускоряют разрушение". США предупредили об угрозе национального масштаба - 03.09.2024, ПРАЙМ
"Ускоряют разрушение". США предупредили об угрозе национального масштаба
Соединенные Штаты могут столкнуться с обрушением мостов по всей стране на фоне ускорения их износа из-за климатических изменений, сообщает издание New York... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T10:47+0300
2024-09-03T10:49+0300
сша
изменения климата
аномальная жара
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут столкнуться с обрушением мостов по всей стране на фоне ускорения их износа из-за климатических изменений, сообщает издание New York Times."Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. &lt;...&gt; Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране", — говорится в статье.Кроме того, как упоминают авторы, уже сейчас износ мостов сказывается на ценах на товары и цепочках поставок в Штатах. Один из собеседников издания, профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, добавил, что многие мосты не рассчитаны на экстремальную жару и резкие скачки температуры, которые страна переживает в последние несколько лет. Летом текущего года США пережили несколько происшествий, связанных с износом мостов. Например, в июле в Нью-Йорке целых несколько часов не могли опустить разведенный мост через пролив Харлем.
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сша, изменения климата, аномальная жара
США, изменения климата, Аномальная жара
10:47 03.09.2024 (обновлено: 10:49 03.09.2024)
 
"Ускоряют разрушение". США предупредили об угрозе национального масштаба

NYT: США угрожает массовое обрушение мостов из-за глобального потепления

© РИА Новости . Кемаль Аслан | Перейти в медиабанкПодвесной мост "Чанаккале 1915" через пролив Дарданеллы
Подвесной мост Чанаккале 1915 через пролив Дарданеллы - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Кемаль Аслан
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут столкнуться с обрушением мостов по всей стране на фоне ускорения их износа из-за климатических изменений, сообщает издание New York Times.
"Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. <...> Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране", — говорится в статье.
Кроме того, как упоминают авторы, уже сейчас износ мостов сказывается на ценах на товары и цепочках поставок в Штатах. Один из собеседников издания, профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, добавил, что многие мосты не рассчитаны на экстремальную жару и резкие скачки температуры, которые страна переживает в последние несколько лет.
Летом текущего года США пережили несколько происшествий, связанных с износом мостов. Например, в июле в Нью-Йорке целых несколько часов не могли опустить разведенный мост через пролив Харлем.
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СШАизменения климатаАномальная жара
 
 
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