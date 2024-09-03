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"Ускоряют разрушение". США предупредили об угрозе национального масштаба

"Ускоряют разрушение". США предупредили об угрозе национального масштаба - 03.09.2024, ПРАЙМ

"Ускоряют разрушение". США предупредили об угрозе национального масштаба

Соединенные Штаты могут столкнуться с обрушением мостов по всей стране на фоне ускорения их износа из-за климатических изменений, сообщает издание New York... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T10:47+0300

2024-09-03T10:47+0300

2024-09-03T10:49+0300

сша

изменения климата

аномальная жара

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут столкнуться с обрушением мостов по всей стране на фоне ускорения их износа из-за климатических изменений, сообщает издание New York Times."Экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение американских мостов. <...> Результатом стала малозаметная, но растущая угроза безопасному передвижению людей и товаров по стране", — говорится в статье.Кроме того, как упоминают авторы, уже сейчас износ мостов сказывается на ценах на товары и цепочках поставок в Штатах. Один из собеседников издания, профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, добавил, что многие мосты не рассчитаны на экстремальную жару и резкие скачки температуры, которые страна переживает в последние несколько лет. Летом текущего года США пережили несколько происшествий, связанных с износом мостов. Например, в июле в Нью-Йорке целых несколько часов не могли опустить разведенный мост через пролив Харлем.

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сша, изменения климата, аномальная жара