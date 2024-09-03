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Хотевший совершить диверсию в Крыму террорист получил 16 лет
Хотевший совершить диверсию в Крыму террорист получил 16 лет - 03.09.2024, ПРАЙМ
Хотевший совершить диверсию в Крыму террорист получил 16 лет
Террорист из Севастополя, который, будучи завербован ГУР минобороны Украины, хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, приговорен | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T10:11+0300
2024-09-03T10:11+0300
2024-09-03T10:11+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Террорист из Севастополя, который, будучи завербован ГУР минобороны Украины, хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, приговорен к 16 годам заключения, сообщает Центр общественных связей ФСБ. "ФСБ России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и статье 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России в отношении гражданина России, жителя Севастополя 1978 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.Фигурант дела был задержан в сентябре 2023 года по обвинению в подготовке по заданию украинских спецслужб совершения диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Крыма с применением самодельного взрывного устройства.В ходе следствия был задокументирован факт вербовки обвиняемого со стороны ГУР минобороны Украины для совершения в Крыму террористической деятельности.Согласно приговору Южного окружного военного суда, террорист приговорен к 16 годам лишения свободы.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, терроризм, суд
Хотевший совершить диверсию в Крыму террорист получил 16 лет
Завербованный ГУР Украины террорист, хотевший совершить диверсию в Крыму, получил 16 лет
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Террорист из Севастополя, который, будучи завербован ГУР минобороны Украины, хотел совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму, приговорен к 16 годам заключения, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статье 30 и части 1 статье 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и статье 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России в отношении гражданина России, жителя Севастополя 1978 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Фигурант дела был задержан в сентябре 2023 года по обвинению в подготовке по заданию украинских спецслужб совершения диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Крыма с применением самодельного взрывного устройства.
Сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
В ходе следствия был задокументирован факт вербовки обвиняемого со стороны ГУР минобороны Украины для совершения в Крыму террористической деятельности.
Согласно приговору Южного окружного военного суда, террорист приговорен к 16 годам лишения свободы.