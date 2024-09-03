https://1prime.ru/20240903/ukraina-851299547.html

США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ

США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ - 03.09.2024, ПРАЙМ

США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ

Соединенные Штаты планируют нарастить производство боеприпасов в 2025 году, но даже с учетом этого они не смогут удовлетворить военные нужды Украины. Об этом... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T11:04+0300

2024-09-03T11:04+0300

2024-09-03T11:05+0300

спецоперация на украине

украина

сша

запад

военная помощь украине

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют нарастить производство боеприпасов в 2025 году, но даже с учетом этого они не смогут удовлетворить военные нужды Украины. Об этом заявил экс-аналитик и заместитель директора национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs."США начнут наращивать производство необходимых артиллерийских снарядов только в 2025 году, и даже этого будет недостаточно для удовлетворения военных нужд Украины", - сообщается в материале.Как отмечает эксперт, Украине также нужно больше военных для того, чтобы иметь возможность держаться на плаву в конфликте, однако западные страны не могут предоставлять Киеву собственных солдат.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что союзники Киева сталкиваются с трудностями при выполнении собственных обещаний, связанных с военными поставками Украине.

https://1prime.ru/20240902/svo-851270959.html

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сша

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украина, сша, запад, военная помощь украине