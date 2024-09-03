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США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ
США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ - 03.09.2024, ПРАЙМ
США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ
Соединенные Штаты планируют нарастить производство боеприпасов в 2025 году, но даже с учетом этого они не смогут удовлетворить военные нужды Украины. Об этом... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T11:04+0300
2024-09-03T11:05+0300
спецоперация на украине
украина
сша
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют нарастить производство боеприпасов в 2025 году, но даже с учетом этого они не смогут удовлетворить военные нужды Украины. Об этом заявил экс-аналитик и заместитель директора национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs."США начнут наращивать производство необходимых артиллерийских снарядов только в 2025 году, и даже этого будет недостаточно для удовлетворения военных нужд Украины", - сообщается в материале.Как отмечает эксперт, Украине также нужно больше военных для того, чтобы иметь возможность держаться на плаву в конфликте, однако западные страны не могут предоставлять Киеву собственных солдат.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что союзники Киева сталкиваются с трудностями при выполнении собственных обещаний, связанных с военными поставками Украине.
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украина
сша
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украина, сша, запад, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ЗАПАД, военная помощь Украине
11:04 03.09.2024 (обновлено: 11:05 03.09.2024)
 
США не смогут полностью удовлетворить нужды Украины, пишут СМИ

Foreign Affairs: США не смогут удовлетворить потребности Украины в 2025 году

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют нарастить производство боеприпасов в 2025 году, но даже с учетом этого они не смогут удовлетворить военные нужды Украины. Об этом заявил экс-аналитик и заместитель директора национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs.
"США начнут наращивать производство необходимых артиллерийских снарядов только в 2025 году, и даже этого будет недостаточно для удовлетворения военных нужд Украины", - сообщается в материале.
Как отмечает эксперт, Украине также нужно больше военных для того, чтобы иметь возможность держаться на плаву в конфликте, однако западные страны не могут предоставлять Киеву собственных солдат.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что союзники Киева сталкиваются с трудностями при выполнении собственных обещаний, связанных с военными поставками Украине.
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