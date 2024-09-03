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"Нет никаких признаков". Зеленскому сообщили неприятную новость в США - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Нет никаких признаков". Зеленскому сообщили неприятную новость в США
"Нет никаких признаков". Зеленскому сообщили неприятную новость в США - 03.09.2024, ПРАЙМ
"Нет никаких признаков". Зеленскому сообщили неприятную новость в США
Вооруженные силы Украины в настоящий момент не способны совершить прорыв. Таким мнением в материале для издания Foreign Affairs поделился экс-аналитик ЦРУ,... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T11:36+0300
2024-09-03T11:36+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в настоящий момент не способны совершить прорыв. Таким мнением в материале для издания Foreign Affairs поделился экс-аналитик ЦРУ, заместитель директора Национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер."Даже... внезапное нападение (ВСУ - ред.) на Курскую область в прошлом месяце существенно не повлияло на общий ход конфликта. Он остается войной на истощение, и нет никаких признаков грядущего прорыва для Украины", — отметил автор материала.Шредер подчеркнул, что провал ВС России в украинском конфликте также маловероятен.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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сша, цру
Спецоперация на Украине, США, ЦРУ
11:36 03.09.2024
 
"Нет никаких признаков". Зеленскому сообщили неприятную новость в США

Экс-аналитик ЦРУ Шредер: нет никаких признаков, что ВСУ совершат прорыв

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в настоящий момент не способны совершить прорыв. Таким мнением в материале для издания Foreign Affairs поделился экс-аналитик ЦРУ, заместитель директора Национального совета по разведке США по России и Евразии Петер Шредер.
"Даже... внезапное нападение (ВСУ - ред.) на Курскую область в прошлом месяце существенно не повлияло на общий ход конфликта. Он остается войной на истощение, и нет никаких признаков грядущего прорыва для Украины", — отметил автор материала.
Шредер подчеркнул, что провал ВС России в украинском конфликте также маловероятен.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
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Спецоперация на УкраинеСШАЦРУ
 
 
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