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"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России - 03.09.2024, ПРАЙМ
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России
Оборона Вооруженных сил Украины может оказаться в серьезной опасности на фоне активного продвижения российских войск в окрестностях Угледара, поделился своим... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T14:34+0300
2024-09-03T14:34+0300
2024-09-03T14:51+0300
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины может оказаться в серьезной опасности на фоне активного продвижения российских войск в окрестностях Угледара, поделился своим мнением немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. <...> Город (Угледар. — ред.) станет практически невозможно оборонять. <...> Они (российская армия. — ред.) уже продвигаются в западном направлении", — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ забирают под свой контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.В свою очередь, российское Минобороны заявляло, что силами группировки войск "Центр" был полностью освобожден населенный пункт Птичье в ДНР. Также отмечалось, что подразделения группировки "продолжают продвижение в глубину обороны противника".Также, согласно информации оборонного ведомства, "в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России
Журналист Репке: продвижение российской армии угрожает ВСУ в Угледаре
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины может оказаться в серьезной опасности на фоне активного продвижения российских войск в окрестностях Угледара, поделился своим мнением немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
"Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. <...> Город (Угледар. — ред.) станет практически невозможно оборонять. <...> Они (российская армия. — ред.) уже продвигаются в западном направлении", — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ забирают под свой контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.
В свою очередь, российское Минобороны заявляло, что силами группировки войск "Центр" был полностью освобожден населенный пункт Птичье в ДНР. Также отмечалось, что подразделения группировки "продолжают продвижение в глубину обороны противника".
Также, согласно информации оборонного ведомства, "в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики".
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе