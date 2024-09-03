https://1prime.ru/20240903/ukraina-851305719.html

"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России

"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России - 03.09.2024, ПРАЙМ

"Невозможно оборонять". В ФРГ забили тревогу из-за нового удара ВС России

Оборона Вооруженных сил Украины может оказаться в серьезной опасности на фоне активного продвижения российских войск в окрестностях Угледара, поделился своим... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T14:34+0300

2024-09-03T14:34+0300

2024-09-03T14:51+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины может оказаться в серьезной опасности на фоне активного продвижения российских войск в окрестностях Угледара, поделился своим мнением немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Очень тревожные новости с юго-востока ДНР. <...> Город (Угледар. — ред.) станет практически невозможно оборонять. <...> Они (российская армия. — ред.) уже продвигаются в западном направлении", — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ забирают под свой контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.В свою очередь, российское Минобороны заявляло, что силами группировки войск "Центр" был полностью освобожден населенный пункт Птичье в ДНР. Также отмечалось, что подразделения группировки "продолжают продвижение в глубину обороны противника".Также, согласно информации оборонного ведомства, "в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики".

https://1prime.ru/20240902/zelenskiy-851285885.html

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