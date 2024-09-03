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ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, рассказал пленный - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, рассказал пленный - 03.09.2024, ПРАЙМ
ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
Украинская армия забыла целое подразделение в селе Коренево Курской области, рассказал агентству РИА Новости оказавшийся в плену старший лейтенант ВСУ Антон... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:21+0300
2024-09-03T09:21+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Украинская армия забыла целое подразделение в селе Коренево Курской области, рассказал агентству РИА Новости оказавшийся в плену старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко.По словам украинского военнослужащего, взвод, находившийся под командованием Фурдоленко, был отправлен занимать лесной массив, но там уже находились бойцы другого подразделения ВСУ. После этого их направили на ротацию солдат в село Коренево."Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать", — сообщил собеседник издания.Он также добавил, что на третий день российские солдаты начали занимать село, и взвод ВСУ принял решение сдаться.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
09:21 03.09.2024
 
ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, рассказал пленный

Военнопленный Фурдоленко: ВСУ забыли в курском селе Кортнево целое подразделение

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Украинская армия забыла целое подразделение в селе Коренево Курской области, рассказал агентству РИА Новости оказавшийся в плену старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко.
По словам украинского военнослужащего, взвод, находившийся под командованием Фурдоленко, был отправлен занимать лесной массив, но там уже находились бойцы другого подразделения ВСУ. После этого их направили на ротацию солдат в село Коренево.
"Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать", — сообщил собеседник издания.
Он также добавил, что на третий день российские солдаты начали занимать село, и взвод ВСУ принял решение сдаться.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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