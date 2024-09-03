https://1prime.ru/20240903/vsu-851291221.html
ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, рассказал пленный - 03.09.2024, ПРАЙМ
ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
Украинская армия забыла целое подразделение в селе Коренево Курской области, рассказал агентству РИА Новости оказавшийся в плену старший лейтенант ВСУ Антон... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:21+0300
2024-09-03T09:21+0300
2024-09-03T09:21+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Украинская армия забыла целое подразделение в селе Коренево Курской области, рассказал агентству РИА Новости оказавшийся в плену старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко.По словам украинского военнослужащего, взвод, находившийся под командованием Фурдоленко, был отправлен занимать лесной массив, но там уже находились бойцы другого подразделения ВСУ. После этого их направили на ротацию солдат в село Коренево."Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать", — сообщил собеседник издания.Он также добавил, что на третий день российские солдаты начали занимать село, и взвод ВСУ принял решение сдаться.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240902/zelenskiy-851285885.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f64fc1650649e7ab8d781270dacecca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
ВСУ забыли в Курской области целое подразделение, рассказал пленный
Военнопленный Фурдоленко: ВСУ забыли в курском селе Кортнево целое подразделение
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Украинская армия забыла целое подразделение в селе Коренево Курской области, рассказал агентству РИА Новости оказавшийся в плену старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко.
По словам украинского военнослужащего, взвод, находившийся под командованием Фурдоленко, был отправлен занимать лесной массив, но там уже находились бойцы другого подразделения ВСУ. После этого их направили на ротацию солдат в село Коренево.
"Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать", — сообщил собеседник издания.
Он также добавил, что на третий день российские солдаты начали занимать село, и взвод ВСУ принял решение сдаться.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
"Пока там сложно". Зеленский признал правду о положении ВСУ в Донбассе