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ВТБ нарастил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу на 40 процентов
ВТБ нарастил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу на 40 процентов - 03.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ нарастил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу на 40 процентов
ВТБ в январе-июле 2024 года увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кредитный... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T10:12+0300
2024-09-03T10:12+0300
2024-09-03T10:12+0300
вэф-2024
втб
кредит
малый и средний бизнес
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. ВТБ в январе-июле 2024 года увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кредитный портфель этой категории заемщиков вырос на 14% - до 3,6 триллиона рублей, сообщил банк в рамках ВЭФ. "Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам семи месяцев 2024 года увеличился на 14% и достиг 3,6 триллиона рублей. Выдачи кредитов выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении банка. "Инвестиционные и оборотные кредиты занимают примерно равные доли в портфеле клиентов СМБ, это соотношение сохраняется последние несколько лет", – приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко, сказанные на ВЭФ. Еременко отметил, что рост кредитования в первой половине 2024 года связан с высокой деловой активностью бизнеса и ожиданием дальнейших корректировок денежно-кредитной политики. В этих условиях клиенты активно привлекали как оборотное, так и инвестиционное финансирование. Банк отмечает, что наибольший объем его кредитного портфеля в сегменте СМБ приходится на предприятия торговли, промышленности, жилищного и коммерческого строительства, а также сельского хозяйства. Растет интерес предпринимателей и компаний к предодобренным и экспресс-кредитам с онлайн-оформлением. За семь месяцев 2024 года объем выдач экспресс-кредитов увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еременко добавил, что в банке продолжает действовать программа поддержки заемщиков на приграничных территориях. Клиентам среднего и малого бизнеса в ВТБ доступны программы реструктуризации, кредитные каникулы, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и иные меры поддержки. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от клиентов из Курской, Белгородской и Брянской областей превысил 3,9 миллиарда рублей. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф-2024, втб, кредит, малый и средний бизнес
ВЭФ-2024, ВТБ, кредит, малый и средний бизнес
ВТБ нарастил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу на 40 процентов
ВТБ за 7 месяцев на 40% увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. ВТБ в январе-июле 2024 года увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кредитный портфель этой категории заемщиков вырос на 14% - до 3,6 триллиона рублей, сообщил банк в рамках ВЭФ.
"Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам семи месяцев 2024 года увеличился на 14% и достиг 3,6 триллиона рублей. Выдачи кредитов выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении банка.
"Инвестиционные и оборотные кредиты занимают примерно равные доли в портфеле клиентов СМБ, это соотношение сохраняется последние несколько лет", – приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко, сказанные на ВЭФ.
Еременко отметил, что рост кредитования в первой половине 2024 года связан с высокой деловой активностью бизнеса и ожиданием дальнейших корректировок денежно-кредитной политики. В этих условиях клиенты активно привлекали как оборотное, так и инвестиционное финансирование.
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Банк отмечает, что наибольший объем его кредитного портфеля в сегменте СМБ приходится на предприятия торговли, промышленности, жилищного и коммерческого строительства, а также сельского хозяйства.
Растет интерес предпринимателей и компаний к предодобренным и экспресс-кредитам с онлайн-оформлением. За семь месяцев 2024 года объем выдач экспресс-кредитов увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Еременко добавил, что в банке продолжает действовать программа поддержки заемщиков на приграничных территориях. Клиентам среднего и малого бизнеса в ВТБ доступны программы реструктуризации, кредитные каникулы, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и иные меры поддержки. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от клиентов из Курской, Белгородской и Брянской областей превысил 3,9 миллиарда рублей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.