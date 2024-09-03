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Юань открыл торги 3 сентября снижением
Юань открыл торги 3 сентября снижением - 03.09.2024, ПРАЙМ
Юань открыл торги 3 сентября снижением
Курс рубля в начале торгов вторника растет к юаню: курс китайской валюты дешевеет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T10:05+0300
2024-09-03T10:05+0300
2024-09-03T10:08+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника растет к юаню: курс китайской валюты дешевеет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск снижается на 5 копеек, до 12 рублей
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги 3 сентября снижением
Курс юаня в начале торгов 3 сентября снижается до 12 рублей