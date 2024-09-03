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В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс - 03.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс
Над украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его военных преступлений нужно начать судебный процесс. Такое мнение высказал глава Крымской межнациональной... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T09:00+0300
2024-09-03T09:09+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Над украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его военных преступлений нужно начать судебный процесс. Такое мнение высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Против Зеленского уже сейчас необходимо начать судебный процесс, результатом которого возможно станет приговор о его пожизненном заключении", - сказал он агентству РИА Новости. Как добавил Смирнов, Зеленский должен понести заслуженное наказание за преступления против мирных россиян и провокации ВСУ.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:00 03.09.2024 (обновлено: 09:09 03.09.2024)
 
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс

Глава крымской миссии Смирнов предложил начать над Зеленским судебный процесс

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Над украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его военных преступлений нужно начать судебный процесс. Такое мнение высказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Против Зеленского уже сейчас необходимо начать судебный процесс, результатом которого возможно станет приговор о его пожизненном заключении", - сказал он агентству РИА Новости.
Как добавил Смирнов, Зеленский должен понести заслуженное наказание за преступления против мирных россиян и провокации ВСУ.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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